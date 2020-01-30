Zirvede zorlu maç

BU haftanın en heyecanlı maçı lig lideri RB Leipzig ile üçüncü sırada bulunan Gladbach arasında oynanacak. Cumartesi akşamı Leipzig kentinde oynanacak maçın başlama saati 18.30. Karşılaşma öncesi RB Leipzig'in 40 puanı bulunuyor. Gladbach ise 38 puana sahip. Maçta alınacak sonuç zirvedeki takımları da yakından ilgilendiriyor. RB Leipzig'in puan kaybetmesi durumunda liderliği de yitirmesi söz konusu.

B. MÜNİH LİDER OLMA HESAPLARI YAPIYOR

Haftanın açılış maçında ise Hertha Berlin, Suat Serdar ve Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke ile karşı karşıya geliyor. Berlin'de yarın akşam onanacak maç saat 20.30'da start alacak. Son haftalarda aldığı farklı galibiyetlerle zirve yarışını sürdüren Dortmund'un rakibi ise ligin yeni ekibi Union Berlin. Dortmund'da onanacak maçta sarı siyahların en büyük kozları yine Reus, Sancho ve yeni transfer Haaland olacak. Liderlik hesabı yapan B. Münih deplasmanda Mainz'a konuk oluyor. B. Münih maçı kazanıp, RB Leipzig'in puan kaybetmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacak. Pazar günü oynanacak Paderborn Wolfsburg karşılaşmasıyla 20. hafta maçları tamamlanacak.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMA

Hertha Berlin – Schalke (20.30)

CUMARTESİ

Dortmund – Union Berlin (15.30)

Hoffenheim – Leverkusen (15.30)

Düsseldorf – Frankfurt (15.30)

Mainz – B. Münih (15.30)

Augsburg – W. Bremen (15.30)

RB Leipzig – Gladbach (18.30)

PAZAR

Köln – Freiburg (15.30)

Paderborn – Wolfsburg (18.00)