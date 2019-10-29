Zirvede korkutan kaza: Altmaier podyumdan yuvarlandı
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Dortmund'da katıldığı ‘Dijital Zirve’ toplantısında konuştuktan sonra yerine oturmak üzere podyumdan inerken merdivenlerden yuvarlandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yarıklar oluşan bakan, hemen hastaneye kaldırıldı.
ALMANYA Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ekonomi, bilim, siyaset ve toplumun farklı kesimlerinden uzmanların davet edildiği Dijital Zirve programında podyumdan düştü. Konuşma yaptıktan sonra yerine oturmak üzere merdivenlerden aşağı inmeye çalışan Bakan, aniden dengesini kaybetti ve aşağı yuvarlandı. Altmaier’e ilk müdahaleyi salonda davetliler arasında bulunan bir doktor yaptı.
Vücudunda düşme sonucu yarıklar oluşan bakan tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Salondakilerin görüntü almaması için sağlık ekipleri ve görevliler, siyah çarşaf açtı. Bakanın düşmesinden hemen sonra salon boşaltıldı. Ardından davetliler tekrar salona alındı. Program kaldığı yerden devam etti.
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