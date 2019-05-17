Ziegler: ‘Kuran’ı Kerim yakmak terbiyesizlik’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriZiegler: ‘Kuran’ı Kerim yakmak terbiyesizlik’
GeriAvrupa Ziegler: ‘Kuran’ı Kerim yakmak terbiyesizlik’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
17.05.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Ziegler: ‘Kuran’ı Kerim yakmak terbiyesizlik’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ziegler: ‘Kuran’ı Kerim yakmak terbiyesizlik’

Danimarka Höje-Taastrup Belediye Başkanı Michael Ziegler, Danimarka’da Kuran’ı Kerim yakan Rasmus Paludan hakkında konuştu: “Yaptıkları tamamen terbiyesizlik, saygısızlık ve provokasyon. Paludan’ın eylemlerini doğru bulmuyorum.”

DANİMARKA’da Türkiye kökenli nüfus yoğunluğunda üçüncü sırada bulunan Höje-Taastrup Belediye Başkanı Ziegler, Danimarka Türk Diyanet Vakfı’na bağlı Yunus Emre Camii’ndeki iftara katıldı. Caminin avlusuna kurulan iftar çadırında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve akşam ezanı ile yemek duasında el açan Ziegler, kendi belediyesinde Müslüman toplumunun bulunmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Belediye sınırlarında hep birlikte barış içinde ve kardeşçe yaşandığını belirten Ziegler, Rasmus Paludan’ın Kuran’ı Kerim yakmasını değerlendirdi:

Ziegler: ‘Kuran’ı Kerim yakmak terbiyesizlik’
“Paludan hakkında fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum, hatta hiç yok. Çünkü eylemleri terbiyesizce, saygısızca ve provokasyon. İnsanların inançlarına saygı gösterilmeli. Danimarka’da tabii ki ifade özgürlüğü olmalı ama onun yaptıkları tamamen terbiyesizlik, saygısızlık ve provokasyon. Hiç kimseye bir yararı yok. Paludan’ın eylemlerini doğru bulmuyorum.”
Ziegler: ‘Kuran’ı Kerim yakmak terbiyesizlik’
İftardan sonra çay ikram edilen Ziegler, ramazan ayı dolayısıyla kendisine yapılan davetle ilgili, “Bu sıcacık ortamda bulunmak çok keyifli. Kendim oruç tutmadım ama burada oruç tutanlardan gördüğüm, iftar saatine yakın son dakikalar biraz zor geçti” ifadesini kullandı.
Ziegler: ‘Kuran’ı Kerim yakmak terbiyesizlik’
Yunus Emre Camii Dernek Başkanı Yıldırım Çelik ise her yıl iftar çadırı kurduklarını belirterek, belediye sınırları içerisinde Pakistanlılar ve Araplar ile birlikte bir mozaik olarak, bir çatı altında ramazan ayını idrak ettiklerini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Başörtüsü yasağı, Almanya’ya sıçrıyor

Doktor hatası öldürüyor

Bundesliga'da lig sonuncusuna 29 milyon Euro!

Federal Meclis mahkemeyi dinledi! O yasa değişti