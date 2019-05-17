Ziegler: ‘Kuran’ı Kerim yakmak terbiyesizlik’
Danimarka Höje-Taastrup Belediye Başkanı Michael Ziegler, Danimarka’da Kuran’ı Kerim yakan Rasmus Paludan hakkında konuştu: “Yaptıkları tamamen terbiyesizlik, saygısızlık ve provokasyon. Paludan’ın eylemlerini doğru bulmuyorum.”
DANİMARKA’da Türkiye kökenli nüfus yoğunluğunda üçüncü sırada bulunan Höje-Taastrup Belediye Başkanı Ziegler, Danimarka Türk Diyanet Vakfı’na bağlı Yunus Emre Camii’ndeki iftara katıldı. Caminin avlusuna kurulan iftar çadırında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve akşam ezanı ile yemek duasında el açan Ziegler, kendi belediyesinde Müslüman toplumunun bulunmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Belediye sınırlarında hep birlikte barış içinde ve kardeşçe yaşandığını belirten Ziegler, Rasmus Paludan’ın Kuran’ı Kerim yakmasını değerlendirdi:“Paludan hakkında fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum, hatta hiç yok. Çünkü eylemleri terbiyesizce, saygısızca ve provokasyon. İnsanların inançlarına saygı gösterilmeli. Danimarka’da tabii ki ifade özgürlüğü olmalı ama onun yaptıkları tamamen terbiyesizlik, saygısızlık ve provokasyon. Hiç kimseye bir yararı yok. Paludan’ın eylemlerini doğru bulmuyorum.”İftardan sonra çay ikram edilen Ziegler, ramazan ayı dolayısıyla kendisine yapılan davetle ilgili, “Bu sıcacık ortamda bulunmak çok keyifli. Kendim oruç tutmadım ama burada oruç tutanlardan gördüğüm, iftar saatine yakın son dakikalar biraz zor geçti” ifadesini kullandı.Yunus Emre Camii Dernek Başkanı Yıldırım Çelik ise her yıl iftar çadırı kurduklarını belirterek, belediye sınırları içerisinde Pakistanlılar ve Araplar ile birlikte bir mozaik olarak, bir çatı altında ramazan ayını idrak ettiklerini söyledi.
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