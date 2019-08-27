Zehirli iğneye direnen hastaya ötanazi yapan doktorun davası başladı
2002 yılında dünyada ötanaziyi yasallaştıran ilk ülke olan Hollanda’da bir demans hastasına ötanazi yapan doktorun davası başladı. Zehirli iğneyi yaparken işleme direnen kadının zapt edilmesini isteyen doktor, hastanın rızasını almak için çaba harcamamakla suçlanıyor.
2002’den beri ötanazinin yasal olduğu Hollanda’da ilk kez bir doktor, ötanazi suçlamasıyla yargıç karşısına çıkıyor. 2016’da bir demans hastasına ötanazi yapan doktor, hastanın rızasını almak için yeterince çaba harcamamakla suçlanıyor. Doktorun zehirli iğneyi yaparken işleme direnen kadını tutmasını ailesinden istediği öne sürülüyor. Savcılık, şimdi emekli olan doktor için hapis cezası talep etmiyor ancak yasada demans hastalarına ötanazi uygulanmasıyla ilgili kurallara açıklık getirilmesini talep ediyor. Aile üyeleri de doktora destek veriyor.
İĞNEYE DİRENDİ
Ölümünden dört yıl önce Alzheimer teşhisi konan kadın, bakımevine getirilmeden önce ötanazi istediğini belirten bir belge imzaladı. Hollanda devlet televizyonuna göre kadın bu belgeyi verirken, “Diğer yandan akli melekelerim hala yerindeyken ölümüm için en doğru zamana ben karar vermek istiyorum” dedi.
Bakım evine gelmeden önce doktor, bu belgeye dayanarak ötanaziyi yapmaya karar verdi. Karar, iki bağımsız doktor tarafından teyit edildi. Ötanazi günü kadının kahvesine sakinleştirici konuldu. Bir süre sonra kadın kendinden geçti.
Ancak hastanın sonra uyandığı ve iğne yapılırken direnç gösterdiği ancak doktorun talebi ile kızı ve kocası tarafından zapt edildiği belirtiliyor.
DAHA FAZLA TARTIŞABİLİRDİ
Dava, daha önceden belge imzalamasına rağmen hastanın hayatının sona erdirilmesine rıza gösterme kapasitesine odaklanıyor.
Savcılık sözcüsü Sanna van der Harg, “Buradaki ana mesele, ötanaziye rıza gösteren bir hastaya doktorun ne kadar süre zaman ayırdığı. Doktor, hayatını sona erdirmeden önce demanslı hastayla konuyu daha fazla tartışabilirdi” dedi. Kararın iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle