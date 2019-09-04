Zehir tacirlerine gemide operasyon
İngiltere’de bir gemiye düzenlenen operasyonda, konteynerlerde havlu ve sabahlıklar içine sarılmış halde 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değeri 120 milyon Euro olarak açıklanan uyuşturucunun, şimdiye kadar zehir tacirlerine yapılan en büyük darbe olduğu belirtildi.
ULUSAL Suçla Mücadele Kurumu (NCA) soruşturma müdür yardımcısı Matt Horne, “İngiltere’de rekor eroin vurgunu gerçekleştirildi. Avrupa’nın şimdiye kadarki en büyüğü” ifadelerini kullandı.Uyuşturucuların İngiltere’de satışa girmesi durumunda yaşanacaklardan bahseden Horne, “Ülkede yüksek düzeyde şiddet ve istismara neden olacağından eminiz” şeklinde konuştu.
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