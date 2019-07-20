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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
20.07.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Zebra görünümlü eşeklerle safari temalı düğüne soruşturma

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Zebra görünümlü eşeklerle safari temalı düğüne soruşturma

İspanya’da safari temalı bir düğünde, nesilleri tükenme tehlikesi altında olduğu iddia edilen iki eşeğin zebra gibi boyanması üzerine soruşturma başlatıldı.

İSPANYA’nın güneybatısındaki Cadiz kentinde safari temalı bir düğünde, iki eşek zebra gibi boyandıktan sonra düğün resepsiyonunun yapıldığı barın bahçesinde götürüldü.
Hayvanların videosunu çekip sosyal medyada paylaşan Angel Tomás Herrera Peláez adlı kullanıcı, uzun süre güneş altında bırakıldığı belirtilen hayvanlara yönelik muamelenin ‘utanç verici’ olduğunu söyledi. “Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan eşeklerin turistlerin eğlencesi haline getirildiğini” belirten Herrera, bar sahibinin hayvanların parti ve eğlencelerde kullanılmasını yasaklayan yasaları ihlal ettiğini savundu.

Zebra görünümlü eşeklerle safari temalı düğüne soruşturma

APTALCA VE SORUMSUZCA
Andalucia Informacion adlı yerel haber sitesine göre bara cumartesi sabahı getirilen hayvanlar, savana görüntüsü yaratmaları için bütün gün güneşin altında dolaştırıldı. Cadiz Tarım ve Ticaret Dairesi, hayvan hakları savunucularının şikayeti üzerine soruşturma başlatırken, Daniel Sanchez Roman adlı yerel bir yetkili eşekleri zebraya benzetmek için kullanılan boyaların zararsız olduğunu savundu.
Roman, bu boyanın çocukların yüzlerinin boyanmasında da kullanıldığını ve hayvanlara eziyet edilmediğini öne sürdü.
“Ecologists in Action” adlı çevre örgütünün açıklamasında eşeklerin, “Yasa dışılık eşiğinde, aptalca ve sorumsuzca bir muameleye maruz kaldığı” belirtildi.

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