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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
06.05.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

‘Zarar vermedim’ dedi, SPD iki puan kaybetti

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‘Zarar vermedim’ dedi, SPD iki puan kaybetti

Büyük şirketlerin kamulaştırılması gerektiğini söyleyerek tartışma konusu olan SPD Juso Başkanı Kevin Kühnert, ARD televizyon kanalında Anne Will programına konuk oldu. Kühnert, tezleriyle SPD’ye zarar verdiği inancında olmadığını söyledi.

SPD, geçen yıl yapılan genel seçimlerde yüzde 20.5 oranında oy almış, ancak anketlerde oy kaybı yüzde 17’lere kadar düşmüştü. Ancak son yapıalan anketlere göre SPD iki puan kaybetti ve oyları yüzde 15’e geriledi. Hükümetin büyük ortağı CDU/CSU ise oylarını 2 puan artırdı ve yüzde 29’a çıkardı. Yeni anket sonuçlarına göre seçim olması halinde Hıristiyan Birlik ile Yeşiller koalisyonu görünüyor. Anketlerde yüzde 20 oy alan Yeşiller’le CDU/CSU’nun toplam oyları yüzde 49.
Kühnert’e bir tepki de SPD eski lideri Sigmar Gabriel’den geldi. Gabriel, “Galiba hayatında fabrikada hiçbir işçi temsilcisiyle konuşmamış. Konuşsa böyle demezdi. Birilerinin ona karşı çıkması gerekirdi. Ben de onu yaptım” dedi. Gabriel daha önce de Kühnert’i çıkışıyla popülist arzuları mobilize eden ABD Başkanı Trump’a benzetmişti.

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