‘Zarar vermedim’ dedi, SPD iki puan kaybetti
Büyük şirketlerin kamulaştırılması gerektiğini söyleyerek tartışma konusu olan SPD Juso Başkanı Kevin Kühnert, ARD televizyon kanalında Anne Will programına konuk oldu. Kühnert, tezleriyle SPD’ye zarar verdiği inancında olmadığını söyledi.
SPD, geçen yıl yapılan genel seçimlerde yüzde 20.5 oranında oy almış, ancak anketlerde oy kaybı yüzde 17’lere kadar düşmüştü. Ancak son yapıalan anketlere göre SPD iki puan kaybetti ve oyları yüzde 15’e geriledi. Hükümetin büyük ortağı CDU/CSU ise oylarını 2 puan artırdı ve yüzde 29’a çıkardı. Yeni anket sonuçlarına göre seçim olması halinde Hıristiyan Birlik ile Yeşiller koalisyonu görünüyor. Anketlerde yüzde 20 oy alan Yeşiller’le CDU/CSU’nun toplam oyları yüzde 49.
Kühnert’e bir tepki de SPD eski lideri Sigmar Gabriel’den geldi. Gabriel, “Galiba hayatında fabrikada hiçbir işçi temsilcisiyle konuşmamış. Konuşsa böyle demezdi. Birilerinin ona karşı çıkması gerekirdi. Ben de onu yaptım” dedi. Gabriel daha önce de Kühnert’i çıkışıyla popülist arzuları mobilize eden ABD Başkanı Trump’a benzetmişti.
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