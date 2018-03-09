‘Zamansız fotoğraflar’ Cenevre’de sergileniyor

TÜRKİYE’nin Cenevre Başkonsolosluğu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen serginin tanıtım resepsiyonuna, 1995 yılında vefat eden Moran’ın oğullarından Gün ve Ongun Arun ile birlikte Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve çok sayıda Türk ve yabancı ziyaretçi katıldı.

ÇOK GÜÇLÜ VE ÖNCÜ BİR KADIN

Serginin açılışında Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Uyanık, “Çok güçlü ve öncü bir kadın bugünün başrolünde. Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın zamansız eserlerini bugün burada sizlerle buluşturabilmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

SURİYELİ KADINLARA DA DESTEK

Sergi kapsamında Türkiye’deki Suriyeli kadınlara da destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Uyanık, Türkiye’deki Suriyeli kadınlara gelir sağlamak amacıyla kurulan Kilis Ruhizade Konağı Meslek Zenginleştirme Merkezi’ne katkı sağlamak amacıyla hazırlatılan yaka iğnelerinin katılımcılara armağan edileceğini belirterek, yaka iğnelerinin dünya barışına katkı ve sergiye katılanlara da şans getirmesini diledi.