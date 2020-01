'Zamanın kıymetini bilin'

41 yaşında helikopter kazasıyla hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın akıllara kazınan '24' sözü...

Her zaman şunu kabul etmiştimdir; en zorlu mücadeleler geride kaldı ama önümde hala daha zorlu mücadeleler var.

Hayatınızdaki her şeyin olumsuz olmasında bir fırsat vardır. Tüm baskılara, mücadelelere rağmen yükselmeniz göz alıcı olur.

En önemli şey denemek ve insanlara harika şeyler başarabilmeleri için ilham vermek.

Kazanmak her şeyden önce gelir. Bunun esneyecek bir tarafı yok, hiç yok.

Başarısızlığın nasıl hissettirdiğini öğrendikten sonra, kararlılığınız başarıyı beraberinde getirir.

Eğer doğru bir düşünce yapısında içindeysen, başarısızlığı hazmetmek gibi bir durumun olmadığını fark ettim.

İleri doğru adım atmayı öğrendiğim andan itibaren daha farklıyım. Sadece bir amaç üzerinden hareket etmeyi düşünürüm.

Kazanmak için her zaman çok istekliyimdir ve benimle mücadele edenlere karşılık veririm. Sayı krallığı vs. gibi ünvanlar için mücadel etmem. Çünkü, istersem kazanabileceğimi biliyorum.

Ailem, her zaman benim zayıf karnım olmuştur, hep öyle. 0 sayı atsam da, 40 sayı atsam da her zaman benimle olacaklarını bilirim.

Yetenekli olmanın güzelliği, herkes sizden şüphe ederken büyüleyici bir an yaratmak ve bu şüphenin üstünde yükselmek...

Birçok lider başarısız olur. Çünkü, sinirlere dokunma veya doğru hareketi yapma cesareti yoktur.

Vazgeçtiğiniz an, bir başkasının kazanmasına izin verdiğiniz andır. Tembel insanlarla ilişki kuramıyorum. Aynı dili konuşamıyorum. Onları anlayamıyorum. Başarısız olmaktan korkuyorsan, muhtemelen başarısız olacaksın.

Acı sana ne zaman durman gerektiğini söylemez. Acı, kafanın içerisinde durman gerektiğini söyleyen küçük bir sestir. Hayallerini gerçekleştirmek ve hayattaki gerçek amacını bulmak için başarılarını, zenginliklerini ve etkilerini kullanman gerek... Bu hayatta bir şeyde başarılı olmak istiyorsan, yapmak gereken tek bir şey var; diğer her şeyden fedakarlık yapman. Aile vaktin, arkadaşlarınla geçireceğin zamanlar, iyi bir evlat olmak gibi şeylerden fedakarlık yapman gerekir. Hepimizin içinde kendimize dair şüphelerimiz var. Bunu inkar etmeyin ama teslim de olmayın. Bu şüpheye sarılın ve yüzleşin. Zamanın kıymetini bilin. Hayat problemlere takılmak ve cesaretini kaybetmek için çok kısa. Gülün, bir ayağınızı diğerinin önüne koyun ve ilerlemeye devam edin. İnanın bana; hayatınızı en baştan düzenlemek ve planlamak birçok gözyaşı ve acıyı önleyecektir. Kendi yolumu kendim oluşturdum. Düz ve dardı. Ben de bu yola şu şekilde baktım; ya istediğim yere gidersin ya da istediğim yere... Her zaman ortalama biri olabiliriz ve normal olanı yapabiliriz. Ancak, ben hiçbir zaman normal olanı yapmak istemedim. Senden nefret eden birilerinin olması, iyi bir sorundur. Kimse, sağlam nefret edenlerden daha iyi değildir. Çünkü, sağlam nefret edenler sadece iyilerden nefret ederler. Kontrol edebileceğiniz tek bir şey var. İnsanların sizi nasıl hatırladığınızdan siz sorumlusunuz. Bu yüzden davranışlarınızı hafife almayın.