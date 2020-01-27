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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 27.01.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

'Zamanın kıymetini bilin'

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'Zamanın kıymetini bilin'

Akıllara kazınan 24 Kobe Bryant sözü

41 yaşında helikopter kazasıyla hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın akıllara kazınan '24' sözü...

Zamanın kıymetini bilin

Her zaman şunu kabul etmiştimdir; en zorlu mücadeleler geride kaldı ama önümde hala daha zorlu mücadeleler var.
Zamanın kıymetini bilin

Hayatınızdaki her şeyin olumsuz olmasında bir fırsat vardır. Tüm baskılara, mücadelelere rağmen yükselmeniz göz alıcı olur.
Zamanın kıymetini bilin

En önemli şey denemek ve insanlara harika şeyler başarabilmeleri için ilham vermek.
Zamanın kıymetini bilin

Kazanmak her şeyden önce gelir. Bunun esneyecek bir tarafı yok, hiç yok.
Zamanın kıymetini bilin

Başarısızlığın nasıl hissettirdiğini öğrendikten sonra, kararlılığınız başarıyı beraberinde getirir.
Zamanın kıymetini bilin

Eğer doğru bir düşünce yapısında içindeysen, başarısızlığı hazmetmek gibi bir durumun olmadığını fark ettim.
Zamanın kıymetini bilin

İleri doğru adım atmayı öğrendiğim andan itibaren daha farklıyım. Sadece bir amaç üzerinden hareket etmeyi düşünürüm.
Zamanın kıymetini bilin

Kazanmak için her zaman çok istekliyimdir ve benimle mücadele edenlere karşılık veririm. Sayı krallığı vs. gibi ünvanlar için mücadel etmem. Çünkü, istersem kazanabileceğimi biliyorum.
Zamanın kıymetini bilin

Ailem, her zaman benim zayıf karnım olmuştur, hep öyle. 0 sayı atsam da, 40 sayı atsam da her zaman benimle olacaklarını bilirim.
Zamanın kıymetini bilin

Yetenekli olmanın güzelliği, herkes sizden şüphe ederken büyüleyici bir an yaratmak ve bu şüphenin üstünde yükselmek...
Zamanın kıymetini bilin

Birçok lider başarısız olur. Çünkü, sinirlere dokunma veya doğru hareketi yapma cesareti yoktur.
Zamanın kıymetini bilin

Vazgeçtiğiniz an, bir başkasının kazanmasına izin verdiğiniz andır.
Zamanın kıymetini bilin
Tembel insanlarla ilişki kuramıyorum. Aynı dili konuşamıyorum. Onları anlayamıyorum.
Zamanın kıymetini bilin
Başarısız olmaktan korkuyorsan, muhtemelen başarısız olacaksın.
Zamanın kıymetini bilin

Acı sana ne zaman durman gerektiğini söylemez. Acı, kafanın içerisinde durman gerektiğini söyleyen küçük bir sestir.
Zamanın kıymetini bilin
Hayallerini gerçekleştirmek ve hayattaki gerçek amacını bulmak için başarılarını, zenginliklerini ve etkilerini kullanman gerek...
Zamanın kıymetini bilin
Bu hayatta bir şeyde başarılı olmak istiyorsan, yapmak gereken tek bir şey var; diğer her şeyden fedakarlık yapman. Aile vaktin, arkadaşlarınla geçireceğin zamanlar, iyi bir evlat olmak gibi şeylerden fedakarlık yapman gerekir.
Zamanın kıymetini bilin
Hepimizin içinde kendimize dair şüphelerimiz var. Bunu inkar etmeyin ama teslim de olmayın. Bu şüpheye sarılın ve yüzleşin.
Zamanın kıymetini bilin
Zamanın kıymetini bilin. Hayat problemlere takılmak ve cesaretini kaybetmek için çok kısa. Gülün, bir ayağınızı diğerinin önüne koyun ve ilerlemeye devam edin.
Zamanın kıymetini bilin
İnanın bana; hayatınızı en baştan düzenlemek ve planlamak birçok gözyaşı ve acıyı önleyecektir.
Zamanın kıymetini bilin
Kendi yolumu kendim oluşturdum. Düz ve dardı. Ben de bu yola şu şekilde baktım; ya istediğim yere gidersin ya da istediğim yere...
Zamanın kıymetini bilin
Her zaman ortalama biri olabiliriz ve normal olanı yapabiliriz. Ancak, ben hiçbir zaman normal olanı yapmak istemedim.
Zamanın kıymetini bilin
Senden nefret eden birilerinin olması, iyi bir sorundur. Kimse, sağlam nefret edenlerden daha iyi değildir. Çünkü, sağlam nefret edenler sadece iyilerden nefret ederler.
Zamanın kıymetini bilin
Kontrol edebileceğiniz tek bir şey var. İnsanların sizi nasıl hatırladığınızdan siz sorumlusunuz. Bu yüzden davranışlarınızı hafife almayın.

Zamanın kıymetini bilin

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