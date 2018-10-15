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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: AP
15.10.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

Yüzde 90 'HAYIR'

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Yüzde 90 'HAYIR'

Almanya’nın en etkili gazetelerinden Bild, Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw’ün görevinde kalıp kalmamasına yönelik bir anket yaptırdı. Ankete, katılan 100 bin kişiden 90 bini, “Löw milli takım için hala doğru teknik adam mı” sorusuna, “Hayır” cevabı verdi.

 

DÜNYA Kupasına erken veda eden Almanya, bugüne kadar yaptığı üç milli maçın sadece birini kazanabildi. Fransa ile 0-0 berabere kaldı, Peru’yu 2-1 yendi, Hollanda’ya ise 3-0 kaybetti. Üç maçın üçünde de beklenen futbolu oynayamayan milli takım, gol yollarında sıkıntı yaşadı. Sadece Peru’ya iki gol attı, Fransa ve Hollanda maçlarında ise sıfır çekti. Bu olumsuz sonuçlar Almanya Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw’ün milli takımdaki geleceğine ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi. Yapılan anketlere göre Löw’e olan destek ve güven azaldı.
Almanya’nın etkili gazetelerinden Bild, yaptığı ankette 100 bin kişiye “Löw milli takım için hala doğru teknik adam mı” sorusunu sordu. 90 bin kişi “Hayır” cevabını verdi. Bu durum da gösteriyor ki, Almanya’nın yarın Fransa’yla oynanacak maçta alacağı olumsuz bir sonuç, Löw’ün milli takımdaki sonunu getirebilir. Hatta milli takım kadrosunun baştan aşağı yenilenmesi de söz konusu olabilir.

BAŞARIYA DOYMUŞ İSİMLER
Löw, Dünya Kupasında başarısız olan milli takım kadrosunda değişiklik yapmadı. Hummels, Neuer, Müller, Boateng ve Toni Kroos gibi başarıya doymuş, her kupayı kaldırmış futbolcularla şampiyonada hüsran yaşadı. Bu isimlerle Fransa ve Hollanda karşısına çıktı. Aldığı sonuç yine hüsran. Hollanda maçı sonrası takımdaki genç futbolcularda kalitenin eksik olduğunu söyledi.
Löw, yarınki maça yine aynı kadroyla çıkar ve kaybederse, bu kez hem kendisinin hem de bu isimlerin sonunu hazırlayacak. Zaten çok az olan güven ve destek tamamen yok olacak. Mbappe ve arkadaşları Almanya’yı farklı yenerse, Panzerlerde deprem kaçınılmaz olacak. Löw’ün kalması imkansız hale gelecek.

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