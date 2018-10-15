Yüzde 90 'HAYIR'
Almanya’nın en etkili gazetelerinden Bild, Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw’ün görevinde kalıp kalmamasına yönelik bir anket yaptırdı. Ankete, katılan 100 bin kişiden 90 bini, “Löw milli takım için hala doğru teknik adam mı” sorusuna, “Hayır” cevabı verdi.
DÜNYA Kupasına erken veda eden Almanya, bugüne kadar yaptığı üç milli maçın sadece birini kazanabildi. Fransa ile 0-0 berabere kaldı, Peru’yu 2-1 yendi, Hollanda’ya ise 3-0 kaybetti. Üç maçın üçünde de beklenen futbolu oynayamayan milli takım, gol yollarında sıkıntı yaşadı. Sadece Peru’ya iki gol attı, Fransa ve Hollanda maçlarında ise sıfır çekti. Bu olumsuz sonuçlar Almanya Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw’ün milli takımdaki geleceğine ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi. Yapılan anketlere göre Löw’e olan destek ve güven azaldı.
Almanya’nın etkili gazetelerinden Bild, yaptığı ankette 100 bin kişiye “Löw milli takım için hala doğru teknik adam mı” sorusunu sordu. 90 bin kişi “Hayır” cevabını verdi. Bu durum da gösteriyor ki, Almanya’nın yarın Fransa’yla oynanacak maçta alacağı olumsuz bir sonuç, Löw’ün milli takımdaki sonunu getirebilir. Hatta milli takım kadrosunun baştan aşağı yenilenmesi de söz konusu olabilir.
BAŞARIYA DOYMUŞ İSİMLER
Löw, Dünya Kupasında başarısız olan milli takım kadrosunda değişiklik yapmadı. Hummels, Neuer, Müller, Boateng ve Toni Kroos gibi başarıya doymuş, her kupayı kaldırmış futbolcularla şampiyonada hüsran yaşadı. Bu isimlerle Fransa ve Hollanda karşısına çıktı. Aldığı sonuç yine hüsran. Hollanda maçı sonrası takımdaki genç futbolcularda kalitenin eksik olduğunu söyledi.
Löw, yarınki maça yine aynı kadroyla çıkar ve kaybederse, bu kez hem kendisinin hem de bu isimlerin sonunu hazırlayacak. Zaten çok az olan güven ve destek tamamen yok olacak. Mbappe ve arkadaşları Almanya’yı farklı yenerse, Panzerlerde deprem kaçınılmaz olacak. Löw’ün kalması imkansız hale gelecek.
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