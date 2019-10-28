Yüzde 5’i 5 oyla aştı, 5 milletvekiliyle meclise girdi
Hür Demokrat Parti’nin (FDP), Thüringen’de pazar günü yapılan eyalet seçimlerinde yüzde 5 barajını sadece 5 oyla aştığı ortaya çıktı.
ALMANYA’nın doğu eyaletlerinden 1 milyon 729 bin 146 seçmenin bulunduğu Thüringen’de 1 milyon 121 bin 948 seçmen sandığa gitti. Eyalette yeni yönetimi belirlemek için kullanılan oylardan 13 bin 610’u geçersiz, 1 milyon 108 bin 338’i ise geçerli sayıldı. Gece yarısı tamamlanan sayımda FDP’nin 55 bin 422 oy aldığı açıklandı. Bu rakam, FDP’nin yüzde beş barajını aşması için gerekli olan 55 bin 417 oydan sadece 5 fazla.
Pazar günü yapılan seçimlere kadar doğu eyaletlerinin hiçbirinde temsil edilemeyen FDP, bu sonuçla Thüringen Eyaleti’ne 5 milletvekili soktu. Seçim gecesi heyecanla oy sayımını bekleyen FDP yönetimi böylece rahat bir nefes aldı. FDP Genel Sekreteri Linda Teuteberg, “Uzun ve huzursuz bir geceydi” değerlendirmesiyle yaşadıkları stresi özetledi.
KEMMERICH: RAMELOW İLE KOALİSYONA YOKUZ
Seçim sonuçlarını değerlendiren FDP Thüringen liste başı adayı Thomas Kemmerich, sandıktan birinci çıkan Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow ile ilkesel olarak ortaklık ve işbirliği yapmayacaklarını söyledi. Kemmerich, “Biz Ramelow ile koalisyon ortaklığıyla veya işbirliği ile ilgili konuşmayacağız. Onu desteklemeyeceğiz” dedi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise partisinin eyalette aldığı sonucu başarılı olarak değerlendirirken, başarıda parti merkezinin politikalarının da katkısı olduğunu söyledi.
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