Yüzde 5’i 5 oyla aştı, 5 milletvekiliyle meclise girdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriYüzde 5’i 5 oyla aştı, 5 milletvekiliyle meclise girdi
GeriAvrupa Yüzde 5’i 5 oyla aştı, 5 milletvekiliyle meclise girdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
28.10.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Yüzde 5’i 5 oyla aştı, 5 milletvekiliyle meclise girdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüzde 5’i 5 oyla aştı, 5 milletvekiliyle meclise girdi

Hür Demokrat Parti’nin (FDP), Thüringen’de pazar günü yapılan eyalet seçimlerinde yüzde 5 barajını sadece 5 oyla aştığı ortaya çıktı.

ALMANYA’nın doğu eyaletlerinden 1 milyon 729 bin 146 seçmenin bulunduğu Thüringen’de 1 milyon 121 bin 948 seçmen sandığa gitti. Eyalette yeni yönetimi belirlemek için kullanılan oylardan 13 bin 610’u geçersiz, 1 milyon 108 bin 338’i ise geçerli sayıldı. Gece yarısı tamamlanan sayımda FDP’nin 55 bin 422 oy aldığı açıklandı. Bu rakam, FDP’nin yüzde beş barajını aşması için gerekli olan 55 bin 417 oydan sadece 5 fazla.
Pazar günü yapılan seçimlere kadar doğu eyaletlerinin hiçbirinde temsil edilemeyen FDP, bu sonuçla Thüringen Eyaleti’ne 5 milletvekili soktu. Seçim gecesi heyecanla oy sayımını bekleyen FDP yönetimi böylece rahat bir nefes aldı. FDP Genel Sekreteri Linda Teuteberg, “Uzun ve huzursuz bir geceydi” değerlendirmesiyle yaşadıkları stresi özetledi.

Yüzde 5’i 5 oyla aştı, 5 milletvekiliyle meclise girdi
KEMMERICH: RAMELOW İLE KOALİSYONA YOKUZ
Seçim sonuçlarını değerlendiren FDP Thüringen liste başı adayı Thomas Kemmerich, sandıktan birinci çıkan Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow ile ilkesel olarak ortaklık ve işbirliği yapmayacaklarını söyledi. Kemmerich, “Biz Ramelow ile koalisyon ortaklığıyla veya işbirliği ile ilgili konuşmayacağız. Onu desteklemeyeceğiz” dedi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise partisinin eyalette aldığı sonucu başarılı olarak değerlendirirken, başarıda parti merkezinin politikalarının da katkısı olduğunu söyledi.

Yüzde 5’i 5 oyla aştı, 5 milletvekiliyle meclise girdi

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle