Yüzde 40’ı böyle düşünüyor: 10-20 yıl içinde...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriYüzde 40’ı böyle düşünüyor: 10-20 yıl içinde...
GeriAvrupa Yüzde 40’ı böyle düşünüyor: 10-20 yıl içinde...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: Ing Image
11.09.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Yüzde 40’ı böyle düşünüyor: 10-20 yıl içinde...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüzde 40’ı böyle düşünüyor: 10-20 yıl içinde...

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke vatandaşlarının yüzde 40’ı, birliğin 10-20 yıllık süre zarfında dağılabileceğine inanıyor.

BRÜKSEL merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR), 14 AB ülkesinde 60 bin kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçları, ‘Güçlü Bir Avrupa Dış Politikası’na Yoğun Destek- İnsanlara İstediklerini Verin’ başlıklı bir raporla açıklandı. Ankete göre, AB vatandaşları ‘daha tehlikeli ve rekabet dolu’ bir dünyada, güçlü ve uyumlu bir AB dış politikasını destekliyor.
AB’nin ‘jeopolitik’ bir aktöre dönüşmesini isteyen katılımcılar, aynı zamanda yetkililerin vatandaşın sesine daha fazla kulak vermesini talep ediyor. Anket katılımcıları aynı zamanda AB’nin artık ‘ABD’nin sağladığı güvenlik teminatına’ bel bağlamaması gerektiğini savunuyor.
Ekonomi, eşitsizlik ve güvenlik tehditleri gibi konularda endişeleri bulunan katılımcıların üçte biri, üye ülkeler arasında çatışma çıkabileceğine ihtimal veriyor. Diğer taraftan katılımcıların yüzde 40’ı AB’nin 10-20 yıl içinde dağılabileceğini düşünüyor. Katılımcılar, AB’nin dağılması durumunda en büyük kaybın Çin, Rusya ve ABD gibi küresel güçlere karşı birlikte hareket edememek olacağını ifade ediyor.

GENİŞLEMEYE DESTEK YOK
Katılımcıların, “Gelecek dönemde kaç Batı Balkanlar ülkesi AB’ye katılmalı?” sorusuna verdiği yanıt ise birlik genelinde genişlemeye destek olmadığını ortaya koyuyor. Katılımcıların Almanya’da yüzde 46, Avusturya’da yüzde 44, Fransa’da yüzde 42, Hollanda’da yüzde 40, Danimarka’da yüzde 37’si ‘hiçbir Batı Balkanlar ülkesinin’ birliğe katılmasını istemiyor.
Dış politika alanında AB’nin etkinliğine ilişkin, Hollanda ve Danimarka’dakiler dışında tüm katılımcılar, Avrupalı ülkelerin Suriye savaşında üzerine düşeni yapmadığına inanıyor. Katılımcılar özellikle göç ve iklim değişimi konularında ‘AB düzeyinde’ adım atılması gerektiğini savunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Yüzde 40’ı böyle düşünüyor: 10-20 yıl içinde...
Yine Müslümanları ve göçmenleri hedef aldı
Demokrasi düşmanlarına tam destek
IMF Direktörü Thomsen’den Almanya’ya uyarı!