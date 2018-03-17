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Yüzde 0,25 zam mı olur protestosu

AA
17.03.2018 - 18:14 | Son Güncelleme:

9,5 milyon emeklinin bulunduğu İspanya'da binlerce emekli, ülke çapında gösteriler düzenleyerek maaşlara yapılan yüzde 0,25 zammı protesto etti.

SENDİKALAR ve emekli derneklerinin çağrısı üzerine İspanya'nın dört bir yanındaki şehir ve kasabalarda toplanan emekliler, protestolar düzenledi. Maaşlarının yüzde 0,25 oranında artırılmasını eleştiren emekliler, maaşlarına daha fazla zam yapılmasını ve şartlarının iyileştirilmesini istedi. Başkent Madrid'deki gösteriye sağanak yağmura rağmen binlerce kişi katıldı. Barselona'nın yanı sıra diğer büyük şehirlerde de emekliler aynı taleple sokaklara çıktı. 

Yüzde 0,25 zam mı olur protestosu

BÜTÇENİN YÜZDE 29’U EMEKLİ MAAŞLARINA
Emekliler, maaşlarının enflasyona paralel olarak artırılmasını talep ederken, hükümet yıllık yüzde 0,25'lik bir artış yapabileceğini savunuyor.
Ülkede, emekli sayısının artması ve nüfusunun yaşlanmasıyla emeklilik sisteminin büyük baskı altında kalacağı değerlendiriliyor. Hükümet, 139 milyar avroluk toplam kamu harcamalarının yüzde 29'unun emekli maaşlarına gittiğini belirtiyor.     

Yüzde 0,25 zam mı olur protestosu

ORTALAMA EMEKLİ MAAŞI 932 EURO
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı rakamlarına göre, ülkede yaklaşık 9,5 milyon emekli bulunuyor ve bunlara aylık ortalama 932 avro maaş ödeniyor. Ortalama emekli yaşının 64,1 olduğu ülkede, en düşük emekli maaşı 789 avro, en yüksek emekli maaşı da 2 bin 580 avro. Emekliler daha önce de eylül, ekim ve şubat aylarında gösteri düzenlemiş, hükümet mevcut ve gelecekteki maaşlarda düzenleme yapmadığı sürece sokağa çıkmayı sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.     

Etiketler: İspanya emekli , Yüzde 025 zam , protesto , avrupadan haberler
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