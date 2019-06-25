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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
25.06.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Yüzbinlerce Türk ve Alman ASKFEST’te buluşacak

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Yüzbinlerce Türk ve Alman ASKFEST’te buluşacak

Almanya’nın Hamm şehrinde spordan eğlenceye, sanattan gastronomiye, konserlerden zeka oyunlarına birbirinden renkli çok sayıda etkinliğin yer aldığı Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Hamm Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek ücretsiz festivale yüzbinlerce Türk ve Alman’ın katılması bekleniyor.

TÜRKİYE Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Hamm Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek festival, 28-29-30 Haziran tarihleri arasında LippenPark’ta düzenleniyor.
Lippe Nehri kenarında yer alan Lippenpark, aynı zamanda Almanya’ya çalışmaya gelen ilk Türklerin çalıştığı eski bir maden ocağı. Şu an parka çevrilen bu alanda düzenlenecek festival 7’den 70’e Türk ve Almanlara birlikte eğlenmeyi vaat ediyor.

Yüzbinlerce Türk ve Alman ASKFEST’te buluşacak

TURNUVALAR, ZEKA OYUNLARI, KONSERLER
“Birlikte spor yap! Birlikte eğlen! Birlikte yaşa!” sloganı ile yola çıkan festival spor, kültür ve eğlence alanında onlarca etkinlikten oluşuyor. Futbol, basketbol, atletizm müsabakaları, masa tenisi, bowling, kaykay, bisiklet, geleneksel okçuluk, yağlı güreş, aşık oyunu, çocuk oyunları, zeka oyunları, Türk ve Alman mutfaklarının en lezzetli örneklerinin sergileneceği gastronomi bölümü, Türk ve Alman kültürlerine ait ürünlerin sergileneceği stantlar ve konserler festivalin önemli başlıkları olarak göze çarpıyor.

ÜNLÜLER, SANATÇILAR, SPORCULAR
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann ve her iki ülkeden yetkililerin katılacağı festivale Türkiye ve Almanya’dan çok sayıda ünlü, sporcu ve sanatçılar davet edildi. Başta Hamm şehrinin Türk ve Alman sakinleri olmak üzere Almanya ve Avrupa’dan yüzbinlerce ziyaretçi katılması beklenen festivale katılım ücretsizdir.

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