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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 24.01.2020 - 13:39,Son Güncelleme:/

Yüz tanıma sistemine karşı

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Yüz tanıma sistemine karşı

Federal Polis Yasa Tasarısı üzerinde çalışan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ABD’de güvenlik birimlerinin kullandığı ‘yüz tanıma’ sisteminin Almanya’da uygulanmasına karşı çıkıyor.

İLK hazırlanan taslakta polislere ‘yüz tanıma’ sistemini kullanma izni verilirken, bu madde çıkarıldı ve sadece görüntü alma bölümü kaldı. CDU İç Politika Sözcüsü Mathias Middelberg ise ‘yüz tanıma’ sisteminin taslaktan çıkarılmasını eleştirdi: “Sınırların güvenliği için ‘yüz tanıma’ sistemine ihtiyaç var. Sınır polisi, sınırlara konulacak kameralarla bu sistemi kullanmalı. Çünkü sistem, vatandaşlara karşı değil, suç işleyenlere ve terörist saldırılara yönelik şüphelilere karşı kullanılacak. Eğer ‘yüz tanıma’ sistemi kullanılmış olsaydı, Berlin’de 12 kişiyi öldüren Anis Amri sınırdan çıkarken yakalanabilirdi.”

Yüz tanıma sistemine karşı

Yüz tanıma sistemine karşı

 

 

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