Yuvalarda 100 bin eğitmen açığı var!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriYuvalarda 100 bin eğitmen açığı var!
GeriAvrupa Yuvalarda 100 bin eğitmen açığı var!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
20.08.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Yuvalarda 100 bin eğitmen açığı var!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yuvalarda 100 bin eğitmen açığı var!

Almanya’daki yuvalarda eğitmen açığının gittikçe artması nedeniyle aileler çocuklarına yuva bulmakta zorlanıyor. Ülke genelinde 100 bin eğitmen ve eğitmen yardımcısına ihtiyaç duyulduğunu açıklayan Eğitim ve Bilim Sendikası, sayının daha da artmasından endişe duyuyor ve açığın giderilmesi için ücretlerin iyileştirilmesini öneriyor.

EĞİTMEN yetersizliği yüzünden çocukların evde kaldığı kentlerin başında Stuttgart geliyor. Stuttgart'ta geçen yıl üç yaş altında 6 bin 800 küçük çocuktan 4 bin 600’ü kamuya ait yuvalarda yer bulamadı. Bu çocukların bir bölümü zorunlu olarak özel yuvalara kayıtlarını yaptırdı. Münih’te ise eğitmen açığı yaklaşık yüzde 10. Yapılan açıklamaya göre Münih kentinde kamuya ait yuvalarda yüzde 9.7 oranında eğitmen, yüzde 7.4 oranında da eğitmen yardımcısı açığı bulunuyor.

‘İYİ ÜCRET ÖDEMELİ’
2025 yılına kadar eğitmen açığının büyüceğine işaret eden Federal Veli Dernekleri Birliği Başkanı Stephan Wassmuth “Gidişata göre önümüzdeki dönemde yeterince kalifiye olmayan eğitmenler yuvalarda görev alacak. Veliler olarak bizim iyi eğitmenlere ihtiyacımız var. Bu açığın kapatılması için iyi ücret ödenmesi gerekir” dedi. Eğitim ve Bilim Sendikası’nın verilerine göre Almanya genelinde eğitmenlerin ortalama brüt maaşı 3 bin 500 Euro.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Yuvalarda 100 bin eğitmen açığı var!
Hamile kadına tecavüz edip öldüren caniler hakim karşısında
‘Dinler artık savaş için malzeme yapılamaz’
Olaf Scholz, eş genel başkanını buldu