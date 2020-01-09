‘Yurtdışındaki Türklere ehliyette kolaylık sağlanmalı’

“ÇOĞUNLUĞU Avrupa ülkelerinde olmak üzere, 6 milyona yaklaşan nüfusu ile insanlarımız yılın farklı zamanlarında iş, tatil veya akraba ziyareti maksadıyla anavatanlarına gelmektedir. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 88. maddesi, yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımızın dış ülkelerden alınan sürücü belgelerini ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle kullanabileceklerine, bu bir yılın ardından ise ülkemizde alınacak sürücü belgesiyle değiştirerek dış ülkelerden alınan belgenin ülkesine iadesinin gerektiğine işaret etmektedir. Ancak burada bahsedildiği gibi sürücü belgesinin değiştirilmesi durumunda, kişiler halihazırda bir sürücü belgesine sahip olmalarına rağmen, sıfırdan sürücü belgesi alma sürecine tabi tutulmakta, sahip olduğu sürücü belgesini kaybetmekte. Ödenecek harçlar da bu kişilere maddi olarak külfet getirmektedir.”

DÖNDÜĞÜNDE DE SORUN YAŞIYOR

“Ehliyet değiştirilirken, yabancı ülkede almış olduğu ehliyeti vermek zorunda olan vatandaşımız, Türkiye’deki ehliyetini aldıktan sonra daha önce yaşadığı ülkeye geri gitmesi halinde sıkıntı yaşamaktadır. Zira bazı kişiler Türkiye’de ikamet etmekle birlikte, geldikleri ülkelerde de uzun süreli kalabilmektedirler. Bu nedenle o ülkeye (izin için dahi) tekrar geri döndüklerinde Türkiye’de yaşanan süreç burada da tekrar ederek kişilerin çift yönlü mağduriyetine sebebiyet vermektedir. Konuya ilişkin 2018’in başında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne sıkıntıları bildirerek, yönetmelikte yapılacak değişiklikle sorunun çözümüne ilişkin uzlaşmıştık. Ancak iki yıl geçmesine rağmen somut bir adım atılmamıştır. Bu önemli konuda Sayın İçişleri Bakanımıza sorunun en kısa zamanda çözülmesi beklentisiyle çağrıda bulunuyor; yurtdışından alınan sürücü belgelerinin değiştirilmesi hususunda yapılacak çalışmada her türlü katkıya hazır olduğumuzun altını çiziyorum.”