Yurtdışı Türkler Başkanlığı seçmeni bilgilendirecek
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, kendi görev alanında bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın, 24 Haziran seçimlerinden önce yurt dışındaki seçmenleri bilgilendireceğini bildirdi.
BAŞKANLIĞIN hazırlıklarını tamamladığına dikkati çeken Hakan Çavuşoğlu, yurt dışı seçmenlerin sandığa gitmelerini teşvik etmek amacıyla geniş bir iletişim kampanyası yürütüleceğini bildirdi. Bu kapsamda seçim web sitesi, afiş, ilan, broşür, film ve infografikler hazırlayarak vatandaşları bilgilendirici çalışmaların yürütüleceğini aktaran Çavuşoğlu, vatandaşların bu çalışmalara kurumun sosyal medya hesaplarından ve secim.ytb.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini ifade etti.
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