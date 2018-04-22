Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı mısınız?
Yurtdışında yaşayan ve 24 Haziran’da Türkiye’de yapılacak erken seçimlerde oy kullanmak isteyen vatandaşların, oy kullanabilmeleri için ‘Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıt olmaları ve adres beyanında bulunmaları şart.
TÜRKİYE’nin Londra Başkonsolosluğu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimlerinde Türk vatandaşlarının oy kullanabilmeleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları gerektiğini duyurdu.
KONTROL EDİN
Vatandaşların www.ysk.gov.tr internet sitesi üzerinden yurtdışı seçmen durumlarını sorgulamaları hatırlatılan duyuruda şöyle denildi: “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kaydolmaları amacıyla adres beyanını yapmış olmaları gerekmektedir. Seçmen kütükleri ilan edildikten sonra sadece itiraz başvuruları kabul edilmektedir. Bu yüzden vatandaşlarımızın www.ysk.gov.tr internet sitesi üzerinden yurtdışı seçmen durumlarını sorgulamaları ve gerekiyorsa yurtdışında yapılacak seçimlerde oy kullanılabilmesi amacıyla adres beyanında bulunmaları önemle hatırlatılır.”
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