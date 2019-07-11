Yurt dışından telefon geldi, evden çıktı: Boynunda kelepçe ile cesedi bulundu
Antalya’da yaşayan ve zamanının büyük bölümünü bilgisayar oyunlarıyla geçiren Belçika asıllı Türk vatandaşı Andre Aime Schoobaert, salı akşamı yurt dışından gelen telefon üzerine evden çıktı. Çarşamba günü boynunda kelepçelerle denizde cesedi bulundu.
ANTALYA’da tur teknesiyle denize açılan bir grup, dün saat 17.30 sıralarında Lara sahilinin yaklaşık 1 kilometre açıklarında hareketsiz yatan kişiyi görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi ve deniz polisi sevk edildi. Ekipler, kıyafetleri üzerinde ve gözlüklü olan, boynunda ise iki plastik kelepçe bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Ceset, Sahil Güvenlik botuyla Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi.
FALEZLERDEN Mİ ATLADI
Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürülen cesedin, 76 yaşındaki Belçika asıllı Türk vatandaşı Andre Aime Schoobaert’e ait olduğu belirlendi. Schoobaert’in eşi poliste verdiği ifadede, kocasının salı günü akşam saatlerinde bilgisayarda oyun oynarken yurt dışından telefonla arandığını, görüşme sonunda sinirlenip kimliğini ve telefonunu almadan evden çıktığını anlattı.
Zamanının büyük bölümünü bilgisayarda oyun oynayarak geçirdiği belirtilen Schoobaert’in, boğazındaki kelepçeleri intihar etmek için kullandığı ve falezlerden atlayarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.
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