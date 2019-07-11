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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
11.07.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Yurt dışından telefon geldi, evden çıktı: Boynunda kelepçe ile cesedi bulundu

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Yurt dışından telefon geldi, evden çıktı: Boynunda kelepçe ile cesedi bulundu

Antalya’da yaşayan ve zamanının büyük bölümünü bilgisayar oyunlarıyla geçiren Belçika asıllı Türk vatandaşı Andre Aime Schoobaert, salı akşamı yurt dışından gelen telefon üzerine evden çıktı. Çarşamba günü boynunda kelepçelerle denizde cesedi bulundu.

ANTALYA’da tur teknesiyle denize açılan bir grup, dün saat 17.30 sıralarında Lara sahilinin yaklaşık 1 kilometre açıklarında hareketsiz yatan kişiyi görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi ve deniz polisi sevk edildi. Ekipler, kıyafetleri üzerinde ve gözlüklü olan, boynunda ise iki plastik kelepçe bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Ceset, Sahil Güvenlik botuyla Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi.

FALEZLERDEN Mİ ATLADI
Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürülen cesedin, 76 yaşındaki Belçika asıllı Türk vatandaşı Andre Aime Schoobaert’e ait olduğu belirlendi. Schoobaert’in eşi poliste verdiği ifadede, kocasının salı günü akşam saatlerinde bilgisayarda oyun oynarken yurt dışından telefonla arandığını, görüşme sonunda sinirlenip kimliğini ve telefonunu almadan evden çıktığını anlattı.
Zamanının büyük bölümünü bilgisayarda oyun oynayarak geçirdiği belirtilen Schoobaert’in, boğazındaki kelepçeleri intihar etmek için kullandığı ve falezlerden atlayarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.

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