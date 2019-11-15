Yurt dışındaki Türkler’den, ‘Toprağa fidan, insana can’ kampanyası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriYurt dışındaki Türkler’den, ‘Toprağa fidan, insana can’ kampanyası
GeriAvrupa Yurt dışındaki Türkler’den, ‘Toprağa fidan, insana can’ kampanyası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
15.11.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Yurt dışındaki Türkler’den, ‘Toprağa fidan, insana can’ kampanyası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yurt dışındaki Türkler’den, ‘Toprağa fidan, insana can’ kampanyası

Uluslararası Demokratlar Birliği’nce (UID), Türkiye’de yürütülen ‘11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes’ projesine destek olmak amacıyla ‘Toprağa fidan, insana can’ sloganıyla fidan dikme kampanyası başlatıldı.

ALMANYA’nın Köln kentindeki UID Genel Merkezi bahçesine sembolik dikilen 3 fidanla başlatılan projeyle Avrupa’dan Türkiye’ye uzanan ve ‘sıla yolu’ şeklinde tabir edilen güzergah üzerindeki Hamzabeyli-Edirne bölgesinde, ilk aşamada yaklaşık 3 dönümlük araziye orman alanı oluşturulması hedefleniyor. UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, sembolik fidan dikim töreni sonrasında yaptığı açıklamada, toplumsal ve siyasal gelişmelere değil çevresel gelişmelere de hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Yurt dışındaki Türkler’den, ‘Toprağa fidan, insana can’ kampanyası
‘UID HATIRA ORMANI’
Bilgi, Türkiye’de yürütülen projeye katkı sunmak istediklerini vurgulayarak, “Projemizi önceden planlamıştık ancak Türkiye’deki projeyle yakın zamana denk gelmesi bizi daha çok mutlu etti. Bu projeyle Edirne civarında ‘UID Hatıra Ormanı’ olacak. Bu ormandan sonra yapılan bağış miktarı kadar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde de hatıra ormanları gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Yurt dışındaki Türkler’den, ‘Toprağa fidan, insana can’ kampanyası

DESTEK ÇAĞRISI
Avrupalı Türklere kampanyaya destek vermeleri için çağrıda bulunan Bilgi, “Avrupa başta olmak üzere yurt dışında 6 milyona yakın vatandaşımız var, onların her birinin dikili ağacı olmasını arzu ediyoruz. Buradan kampanyamıza destek vermeleri için yurtdışındaki iş adamlarımıza da çağrıda bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Bilgi, Türk Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, bağışlanan her 25 fidanlık meblağ karşılığında vatandaşlara isimlerinin yazılı olduğu sertifikanın tanzim edileceğini kaydetti.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle