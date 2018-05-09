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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
09.05.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Yurt dışındaki seçmenlere 12 Mayıs uyarısı

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Yurt dışındaki seçmenlere 12 Mayıs uyarısı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı seçmenler, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçimler için ilk oylarını 7 Haziran’da sandıklara atacak. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde ismi bulunmayanlar 12 Mayıs’a kadar temsilciliklere başvurabilecek. 12 Mayıs’tan sonraki itirazlar kabul edilmeyecek.

TÜRKİYE’de 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenler 34 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında 7 Haziran Perşembe gününden başlayarak 24 saat boyunca oy kullanabilecek. Gümrüklerdeki oylama 24 Haziran Pazar günü saat 17.00’de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00’de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00’ye kadar devam edecek.

SANDIK KONULACAK GÜMRÜK KAPILARI
Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kaydı bulunan seçmenlerin, tatil günleri de dahil 24 saat boyunca oy kullanabilecekleri gümrük kapıları şunları:
Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Karkamış, Cilvegözü, Öncüpınar, Çobanbey, Dereköy karayolu gümrük kapıları, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Çardak, Hasan Polatkan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Süleyman Demirel, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun Çarşamba, Trabzon, Zonguldak Çaycuma Havalimanları, Kuşadası, Ayvalık, Derince, Mersin, Taşucu ve Samsun limanları...

Yurt dışındaki seçmenlere 12 Mayıs uyarısı

60 ÜLKE VE 123 TEMSİLCİLİK
60 ülkede 123 temsilcilikte sandık kuracak. Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulması için gereken asgari seçmen sayısı ülke genelinde 500 olarak belirlenirken, bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı ise bin 200 olarak tespit edildi.
Temsilciliklerde oy verme saatleri hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 olarak uygulanacak, aynı ülke içinde oy kullanma gün ve saatleri aynı olacak.
Yurt dışı seçmen listeleri çevrim içi (on-line) uygulanacak ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenler sandık kurulan herhangi bir temsilcilik çevresinde oy kullanabilecek.

ÜLKELERE GÖRE OY KULLANMA TARİHLERİ
* Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran.
* Danimarka: 9-19 Haziran.
* Norveç: 14-19 Haziran.
* Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran.
* Birleşik Krallık: 16-19 Haziran.
* Bulgaristan: 16-18 Haziran.
* Romanya, Yunanistan: 16-17 Haziran.
* İrlanda, İspanya, Malta, Sırbistan: 17 Haziran.

SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE İSMİNİZ YOKSA
24 Haziran’daki seçimlerde oy kullanmak isteyenlerin, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor. Kontrol işlemi 12 Mayıs cumartesi günü saat 16.00’ya kadar YSK’nın www.ysk.gov.tr adresindeki Yurtdışı Seçmen Sorgulama sayfasından yapılabilecek.

CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK OLACAK
Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde ismi bulunmayanlarla kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler, 12 Mayıs’a kadar bağlı bulundukları başkonsolosluğa müracaat ederek, işlemlerini yaptırabilecek.
İşlem yaptırmak için önceden randevu almaya gerek yok. Ayrıca konsolosluklar cumartesi günü de açık olacak.

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