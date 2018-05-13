Yurt dışındaki seçmen için sayılar 24 Haziran seçimleri
24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, 5 kıtada, 60 ülkede 123 temsilcilikte oy kullanabilecek.
ANADOLU Ajansı, 24 Haziran’da düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yurt dışı ayağındaki sayısal verileri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına dayanarak derledi. Tarihte ilk kez aynı anda hem cumhurbaşkanını hem de parlamentoda temsil edilecek milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak olan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, oylarını, yurt içinde yaşayanlara göre daha önce belirlenen zamanda ve bulunduğu yere en yakın Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğinde kullanabilecek.
İşte sayılarla yurt dışındaki vatandaşlar için 24 Haziran seçimleri:
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