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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
30.08.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Yurt dışındaki milyonlarca Türk’ü ilgilendiriyor: Hizmetler iyileşti

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Yurt dışındaki milyonlarca Türk’ü ilgilendiriyor: Hizmetler iyileşti

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 6.5 milyon Türk vatandaşının eğitimden ulaşıma, hukuktan ekonomiye, sosyal alanlardan ticarete pek çok alanda, yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye’deki işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilmesi için birçok yasal düzenleme hayata geçirildi.

ANADOLU Ajansı, yurt dışında yaşayan vatandaşların yasal işlemlerini daha kolay ve rahat tamamlayabilmesi için son dönemde yapılan bazı mevzuat değişikliklerini ve sunulan hizmetleri derledi. Önceki yıllarda hayata geçirilen uygulamalar doğrultusunda, artık yabancı ülkelerde verilen boşanma kararları Türkiye’de tanınıyor. Oy verme, nüfus ve bankacılık işlemleri, Türkiye’ye gidiş ve gelişlerde yaşanan sorunlar başta olmak üzere pek çok alanda iyileştirmeler de hayata geçirildi. Yurt dışındaki vatandaşların eğitim, ulaşım ve resmi işlemlerini daha rahat ve hızlı yapabilmesi için hukuki alanlarda da yeni adımlar atıldı. Yeni düzenlemelerle artık vatandaşlar noter, diploma denkliği, adli sicil işlemlerini ve sınır kapılarındaki geçişleri daha rahat yapıyor.

NOTER HİZMETLERİ: Yapılan düzenlemeler arasında yurt dışında yaşayan vatandaşlara, konsolosluklar aracılığıyla verilen noter hizmetleri de yer alıyor. Vatandaşların bu hizmete erişimi, kurumlar arasında gerekli eş güdümün sağlanmasının ardından kolaylaştı. Daha önce vatandaşlar, yurt dışında işleme konulan noter belgelerini postayla Türkiye’ye göndermek zorunda kalıyordu. Yeni düzenlemenin ardından, süre ve hak kayıplarına yol açan bu uygulamaya son verildi. Böylece vatandaşların yurt dışında yaptığı noter işlemlerine dair belgelerin, Türkiye’de derhal kullanmasının da önü açılmış oldu.

DİPLOMA DENKLİĞİ: Eğitim alanında hayata geçirilen düzenlemeler kapsamında, yurt dışında yaşayan vatandaşlara internet üzerinden diploma denklik başvuru imkanı sağlandı. Yeni düzenlemeye göre, yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denklik başvuruları ‘e-Devlet’ veya YÖK’ün internet sayfası üzerinden yapılabiliyor. Türk vatandaşlarının başvuruları ‘e-Devlet’ üzerinden, yabancıların başvuruları da YÖK’ün internet sayfasından alınıyor. Yeni düzenleme, YÖK tarafından başvuru sahiplerine yapılacak bildirimlerin hem posta yoluyla hem de elektronik yolla yapılabilmesine olanak sağlıyor.
Gerekli tüm belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından, başvuru sahibinden 15 günde evrakların aslı isteniyor, daha sonra başvuru sahibine randevu veriliyor. Belgelerin kontrolünün ardından belge asılları, başvuru sahibine veya resmi vekaletnamesi bulunan vekiline ‘görülmüştür’ kaşesi vurulduktan sonra iade ediliyor.

YABANCI DİLDE ADLİ SİCİL BELGESİ ALMAK: Hayata geçirilen bir diğer uygulama da yabancı dilde adli sicil belgesi almaya getirilen kolaylık oldu. Daha önce yurt dışında adli sicil belgeleri yalnızca Türkçe veriliyordu. Şimdi ise yabancı dilde hazırlanmış adli sicil belgeleri doğrudan Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alınabiliyor. Dış temsilciliklerde Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce olmak üzere 8 yabancı dilde adli sicil belgesi verilmeye de başlandı.

GÜMRÜKTE KOLAYLIK: Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen vatandaşların, ana vatana giriş ve çıkışlarında gümrük kapılarındaki işlemlerini daha hızlı yapabilmeleri için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hizmete konulan ‘Taşıt Ön Beyan Uygulaması’ ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye’ye giriş yapacak yolcular, gümrük kayıt işlemlerini artık daha kolay ve hızlı tamamlıyor. Yurt dışından Türkiye’ye karayoluyla giden ve internetten araçlarının kaydını yola çıkmadan yaptıranlar, gümrük kapılarında işlemlerini daha hızlı tamamlayarak uzun kuyruklarda beklemeden sınırdan geçiyor.
Uygulamadan yararlanmak için vatandaşların, Türkiye’ye gelecekleri tarihten 15 gün önce Ticaret Bakanlığı’nın ‘www.ticaret.gov.tr’ internet sayfasındaki ‘E-İşlemler’ menüsünden araçlarının kaydını yaptırması yeterli oluyor. Kayıt işlemlerinde araç sahibi araçta yoksa, vekaletle aracı getirenin pasaport bilgilerinin sisteme girilmesi gerekiyor.

TÜRKİYE’DE KALMA SÜRESİ 90 GÜNE ÇIKARILDI: Yurt dışında yaşayanların Türkiye’ye götürdüğü ve şirket adına kayıtlı araçlara verilen 30 günlük süre de geçen ay 90 güne uzatıldı. Yeni düzenlemeyle, şirket adına kayıtlı araçların, Türkiye’den başkası tarafından çıkartılması da kolaylaştırıldı.
Önceki uygulamaya göre, yabancı şirketlere kayıtlı araçların, başkası tarafından Türkiye’den çıkartılmak istenmesi durumunda vekalet veren ve alan kişinin gümrük idaresine birlikte gitmesi gerekiyordu. Artık vatandaşların elçilik, konsolosluk veya noterlerde onaylatılmış bir vekaletnameyle gümrük idaresine başvurması yeterli. Ayrıca, şirket üzerine kayıtlı araçlar 90 gün, kişilere kayıtlı araçlar ise 730 gün Türkiye’de kalabiliyor.

 

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