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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
03.04.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Yurt dışındaki gençler Antalya’da buluştu

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Yurt dışındaki gençler Antalya’da buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile düzenlediği yurt dışında yaşayan Türk gençlere yönelik ‘Kimlik ve Kültür’ temalı Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı, Antalya’da başladı.

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  • Yurt dışındaki gençler Antalya’da buluştu
  • Yurt dışındaki gençler Antalya’da buluştu
  • Yurt dışındaki gençler Antalya’da buluştu
  • Yurt dışındaki gençler Antalya’da buluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ÇEŞİTLİ ülkelerde yaşayan Türk gençlerinin kaynaşmalarını sağlamak, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda düzenlenen kampa, Almanya, Avusturya, Lübnan, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Kanada ve ABD başta olmak 12 ülkeden 186 kız öğrenci katıldı.
Kamp sorumlusu Yasemin Samut, yurt dışında yaşayan Türk gençleri, ilk defa böyle bir etkinlikle Türkiye’de ağırladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kampa 18-25 yaş arasında katılım olduğunu belirten Samut, farklı ülkelerden gelen öğrencileri aynı odalara yerleştirdiklerini ve böylece bu gençler arasındaki bağları ve iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Gençlerin Türkiye ile olan gönül köprülerini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Samut, “Zamanında ülkemizden gitmiş, göç etmiş ya da yurt dışında doğmuş geçlerimizin, ülkesiyle tekrar buluşmasını, Türkiye sevdasını kalplerinden hiç atmamalarını, ana dillerine sahip çıkmalarını, gönül köprülerini yıkmamalarını istiyoruz. Diğer taraftan Türkiye’nin yurt dışındaki gençleri asla yalnız bırakmayacağını göstermek ve onların da vatanlarını unutmamalarını istiyoruz” dedi.
Samut, gençlerin kamp boyunca sportif aktiviteler, gezi ve çeşitli etkinlikler yapacağını belirtti.

‘YALNIZ OLMADIĞIMIZI HİSSEDİYORUZ’
Kampa katılan öğrencilerden Hatice Kübra Alboğa ise Almanya’dan geldiğini, kampa katılmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Her yıl Türkiye’ye geldiğini ve bir vatan sevdalısı olduğunu dile getiren Alboğa, yurt dışında yaşayan gençlerin, tek yürek olması için bu tarz etkinliklerin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. İlk defa New York’tan gelen biriyle tanışma fırsatı bulduğunu dile getiren Alboğa, şunları söyledi:
“Eğer YTB ve bu kamp olmasaydı böyle bir fırsatım olamazdı, bu da bizi yurt dışında güçlü hissettiriyor, dahası yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bize sahip çıktığını görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Böylece bizim de öz güvenimiz pekişiyor. Türk-Müslüman kimliğinin ayakta kalması, Türkçemizin unutulmaması için bu tür etkinlikler önemli. Çünkü gençler artık iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bize sahip çıkması önemli, yoksa asimile oluruz ve özümüzü unuturuz Allah korusun.”
Kamp, 8 Nisan’da sona erecek.

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