Yurt dışındaki askerler için 1 milyar Euro harcandı
2018’de yurt dışında 18 ayrı bölgede 3 bin 852 asker görevlendiren Almanya, bunun için yaklaşık 1 milyar Euro harcadı.
FEDERAL Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan yurt dışı görev raporunda yer alan bilgiye göre, Alman hükümetinin 2018 yılında Almanya dışında görevlendirdiği askerlerin bütçeye yükü 975 milyon Euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, beklenen maliyetten 196 milyon Euro daha fazla olarak kayıtlara geçti.
Alman askerleri başta Afganistan, Mali ve Somali olmak üzere Akdeniz havzasında görev yapıyor. 1990’lı yıllarda yurt dışına asker göndermeye başlayan Almanya, şimdiye kadar yurt dışında misyon üstlenen askerler için yaklaşık 25 milyar Euro harcadı.
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