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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
12.05.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Yurt dışında 100'den fazla aday adayı, 24 Haziran seçimleri için başvuru yaptı

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Yurt dışında 100'den fazla aday adayı, 24 Haziran seçimleri için başvuru yaptı

24 Haziran erken genel seçimleri için yurt dışından aday adayı patlaması yaşandı. 100'ün üzerinde aday adayı, AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'ye başvuru yaptı.

YURT dışında yaşayıp da aday adayı olanlar en fazla AK Parti'yi tercih etti. Tam rakam bilinmemekle birlikte yaklaşık 60 aday adayı AK Parti listesinde yer almak için başvuru yaptı. AK Parti'yi 40'tan fazla başvuruyla CHP izliyor. Yurt dışından MHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'ye de aday adaylığı başvurusu yapıldı.

Yurt dışında 100den fazla aday adayı, 24 Haziran seçimleri için başvuru yaptı

MEMLEKETLERİNİ SEÇTİLER
AK Parti'nin Avrupa'daki örgütlenmesi olan Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) ve CHP'nin yurt dışı örgütlenmesi olan CHP Birlikleri başkan ve yönetim kurulu üyeleri arasında çok sayıda aday adayı çıktı. Yasalara göre yurt dışı ayrı bir seçim bölgesi olarak kabul edilmiyor. Bu yüzden aday adayları ağırlıklı olarak kendi memleketlerini tercih ederken, İstanbul ve Ankara da yurt dışı aday adaylarının tercih ettikleri seçim bölgeleri oldu. 1 milyon 400 bini Almanya olmak üzere yurt dışı seçmen sayısı yaklaşık 2 milyon 800 bin olarak tahmin ediliyor.

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