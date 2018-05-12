Yurt dışında 100'den fazla aday adayı, 24 Haziran seçimleri için başvuru yaptı
24 Haziran erken genel seçimleri için yurt dışından aday adayı patlaması yaşandı. 100'ün üzerinde aday adayı, AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'ye başvuru yaptı.
YURT dışında yaşayıp da aday adayı olanlar en fazla AK Parti'yi tercih etti. Tam rakam bilinmemekle birlikte yaklaşık 60 aday adayı AK Parti listesinde yer almak için başvuru yaptı. AK Parti'yi 40'tan fazla başvuruyla CHP izliyor. Yurt dışından MHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'ye de aday adaylığı başvurusu yapıldı.
MEMLEKETLERİNİ SEÇTİLER
AK Parti'nin Avrupa'daki örgütlenmesi olan Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) ve CHP'nin yurt dışı örgütlenmesi olan CHP Birlikleri başkan ve yönetim kurulu üyeleri arasında çok sayıda aday adayı çıktı. Yasalara göre yurt dışı ayrı bir seçim bölgesi olarak kabul edilmiyor. Bu yüzden aday adayları ağırlıklı olarak kendi memleketlerini tercih ederken, İstanbul ve Ankara da yurt dışı aday adaylarının tercih ettikleri seçim bölgeleri oldu. 1 milyon 400 bini Almanya olmak üzere yurt dışı seçmen sayısı yaklaşık 2 milyon 800 bin olarak tahmin ediliyor.
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