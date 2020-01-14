Yüreğine sağlık Kadriye teyze... 2 yılda 30...

ÖMRÜ yettiğince tekerlekli sandalye bağışlamaya devam edeceğini belirten Kadriye Gümüş, şunları söyledi: “Çok büyük sevabı var, maddi durumu iyi olanların ellerinden geliyorsa yardımlarda bulunmaları gerekir. Ben hayrımı yapmaya devam edeceğim. Çocuklarım da benim bu davranışım nedeniyle gurur duyuyor. Hollanda’da demir yollarından emekli olan eşimi 5 yıl önce kaybettim. Benim okumam, yazmam yok. Hollanda’da çamaşır fabrikasında ve plastik imalatında çalıştıktan sonra emekli oldum. Ben emekliyim ama oradaki para bu kadar değerli değil. Oranın şartları buradan pahalı ama Allah’a çok şükür kendi yağımla kavruluyorum.”

Gümüş’e teşekkür eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, “Kadriye teyzemiz belediyemize düzenli olarak tekerlekli sandalye bağışlıyor. Bu yıl da 14 tekerlekli sandalye bağışlayarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza verilmesini istedi. Kadriye teyzemize biz de teşekkür plaketimizi taktim ettik. O güzel yüreğinize sağlık. Rabbim sizin gibi insanların sayılarını artırsın inşallah” dedi.