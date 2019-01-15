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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
15.01.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Yunus Emre, Mozart, Aşık Veysel, Shostakovich, Neşet Ertaş... Eserleri Viyana’da aynı konserde buluştu

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Yunus Emre, Mozart, Aşık Veysel, Shostakovich, Neşet Ertaş... Eserleri Viyana’da aynı konserde buluştu

‘Köprü ve Ötesi’ adlı proje ile Paris, Zürich ve Roma’nın ardından Viyana’da sanatseverlerle buluşan Türk Oda Orkestrası, bağlama ile aynı sahnede Yunus Emre, Mozart, Aşık Veysel, Shostakovich, Neşet Ertaş ve Mahsuni Şerif’in eserlerini seslendirdi. Büyük ilgi gören konser Berlin’de de düzenlenecek.

AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’da Türk Oda Orkestrasının bağlama virtüözü Ahmet Koç ile birlikte seslendirdiği eserler, çok sayıda Türk ve yabancı davetliye keyifli anlar yaşattı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliği ile Türk Oda Orkestrası’nın ‘Köprü ve Ötesi’ adlı konserinde Yunus Emre, Mozart, Dmitri Shostakovich, Aşık Veysel, Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş ve Chris Rea gibi sanatçıların eserleri seslendirildi. Konserde opera sanatçısı Hakan Aysev ‘Laçin, Belle’, genç sanatçı Janet Şahin de ‘Bana seni gerek seni’ adlı eserleri okudu.

Yunus Emre, Mozart, Aşık Veysel, Shostakovich, Neşet Ertaş... Eserleri Viyana’da aynı konserde buluştu

BERLİN’DE SONA ERECEK
YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım ile çok sayıda Türk ve yabancı davetlinin katıldığı konser hakkında bilgi veren Ahmet Koç, ‘Köprü ve Ötesi’ adlı projenin bir Türk müzik aleti olan bağlamayı yabancı dinleyici ile buluşturmak amacıyla yola çıkılmış bir çalışma olduğunu anlattı.
Avrupa konserlerine Paris ve Zürich’te başladıklarını aktaran Koç, daha sonra Roma’da sanatseverlerle buluştuklarını, Viyana’nın ardından Berlin’de verecekleri son konserle programın sona ereceğini söyledi.

Yunus Emre, Mozart, Aşık Veysel, Shostakovich, Neşet Ertaş... Eserleri Viyana’da aynı konserde buluştu

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