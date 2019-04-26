Yunus Emre ilgi bekliyor
Uzun süre özlemi çekildi. Özellikle yurt dışında yaşayan Türkler bunun özlemini çekiyordu. “Almanların Goethe Enstitüsü, İspanyolların Cervantes, İtalyan ve Fransızların Kültür Merkezleri var. Bizim niçin yok” diye Türkiye’den gelen yetkililere hep sitem ettiler. Sonunda bu rüya gerçekleşti.
2007’de Yunus Emre Vakfı kuruldu ve vakfa bağlı olarak, 2009’da da Yunus Emre Enstitüsü faaliyetlerine başladı.
Bu yıl Yunus Emre Enstitüsü’nün kuruluşunun 10’uncu yılı.
Şimdi Paris, Berlin, Roma, Viyana, Brüksel gibi Avrupa’nın en önemli başkentleri, Washington, Tokyo, Seul gibi diğer kıtalarda 58 ülkede 64 Yunus Emre Kültür Merkezi var.
10 yılda 64 kültür merkezi.
Bu çok sevindirici bir durum.
KÜTÜPHANE VE SINIFLAR
Ama şimdi sorun başka. Bu kültür merkezleri bazı yerlerde beklenen ilgiyi çekmekte zorlanıyor.
2013’ten beri faaliyet gösteren Berlin Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Feyzullah Bahçi, 10’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başkentte görev yapan Türk basın mensuplarına bir brifing verdi.
Merkez, Berlin’in göbeğindeki Mitte semtinde Kronenstr. 1 numaralı adreste kendine ait 761 metrekarelik kullanım alanına sahip büyük bir mekana sahip.
İçinde tarihi kitaplardan edebi eserlere varıncaya kadar büyük bir kütüphanesi, sinema salonu, dil kursları için sınıflar bulunuyor.
*
Enstitü Müdürü Feyzullah Bahçi özellikle şu noktaya vurgu yaptı;
Yunus Emre Enstitüsü’nün görevi, bulunduğu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına hitap etmek değil. Yerli halka Türk dili, kültürü ve tarihini tanıtmak.
Bulunduğu ülkeyle Türkiye arasında köprü vazifesi görmek. Bu yönde aktif çalışma yürütüyor, ama ilgi düşük.
Sadece Almanlar değil, Berlinli Türkler de ilgisiz.
6-9 yaş arası çocuklar için Türkçe dil dersleri başlatmışlar. Ama ilgi yok.
Bahçi, “Kayıtlarımız devam ediyor” dedi ve bazı etkinlikler için camilerde cuma namazlarında bile duyuru yaptıklarını, ama kimseyi çekemediklerini anlattı.
Almanlar arasında en fazla ilgiyi Türkçe dil kursları görüyor. Berlin’deki enstitü merkezinde 3 sınıfta 40’a yakın öğrenci Türkçe öğreniyor. Türkçe öğrenenler arasında Almanların yanı sıra Portekizli, Japon öğrenciler de var.
Berlin Yunus Emre Enstitüsü bu yıl da önemli kültürel etkinlikler planlıyor.
Sadece Almanlardan değil, Türklerden de yoğun ilgi bekliyor.
“Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” diyen hoşgörü ve sevginin şairi Yunus Emre’yi yalnız bırakmayalım.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle