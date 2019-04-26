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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
26.04.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Yunus Emre ilgi bekliyor

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Yunus Emre ilgi bekliyor

Uzun süre özlemi çekildi. Özellikle yurt dışında yaşayan Türkler bunun özlemini çekiyordu. “Almanların Goethe Enstitüsü, İspanyolların Cervantes, İtalyan ve Fransızların Kültür Merkezleri var. Bizim niçin yok” diye Türkiye’den gelen yetkililere hep sitem ettiler. Sonunda bu rüya gerçekleşti.

Yunus Emre ilgi bekliyor2007’de Yunus Emre Vakfı kuruldu ve vakfa bağlı olarak, 2009’da da Yunus Emre Enstitüsü faaliyetlerine başladı.

Bu yıl Yunus Emre Enstitüsü’nün kuruluşunun 10’uncu yılı.
Şimdi Paris, Berlin, Roma, Viyana, Brüksel gibi Avrupa’nın en önemli başkentleri, Washington, Tokyo, Seul gibi diğer kıtalarda 58 ülkede 64 Yunus Emre Kültür Merkezi var.
10 yılda 64 kültür merkezi.
Bu çok sevindirici bir durum.

KÜTÜPHANE VE SINIFLAR
Ama şimdi sorun başka. Bu kültür merkezleri bazı yerlerde beklenen ilgiyi çekmekte zorlanıyor.
2013’ten beri faaliyet gösteren Berlin Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Feyzullah Bahçi, 10’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başkentte görev yapan Türk basın mensuplarına bir brifing verdi.
Merkez, Berlin’in göbeğindeki Mitte semtinde Kronenstr. 1 numaralı adreste kendine ait 761 metrekarelik kullanım alanına sahip büyük bir mekana sahip.
İçinde tarihi kitaplardan edebi eserlere varıncaya kadar büyük bir kütüphanesi, sinema salonu, dil kursları için sınıflar bulunuyor.
*

Yunus Emre ilgi bekliyor

Enstitü Müdürü Feyzullah Bahçi özellikle şu noktaya vurgu yaptı;
Yunus Emre Enstitüsü’nün görevi, bulunduğu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına hitap etmek değil. Yerli halka Türk dili, kültürü ve tarihini tanıtmak.
Bulunduğu ülkeyle Türkiye arasında köprü vazifesi görmek. Bu yönde aktif çalışma yürütüyor, ama ilgi düşük.
Sadece Almanlar değil, Berlinli Türkler de ilgisiz.
6-9 yaş arası çocuklar için Türkçe dil dersleri başlatmışlar. Ama ilgi yok.
Bahçi, “Kayıtlarımız devam ediyor” dedi ve bazı etkinlikler için camilerde cuma namazlarında bile duyuru yaptıklarını, ama kimseyi çekemediklerini anlattı.
Almanlar arasında en fazla ilgiyi Türkçe dil kursları görüyor. Berlin’deki enstitü merkezinde 3 sınıfta 40’a yakın öğrenci Türkçe öğreniyor. Türkçe öğrenenler arasında Almanların yanı sıra Portekizli, Japon öğrenciler de var.

Yunus Emre ilgi bekliyor

Berlin Yunus Emre Enstitüsü bu yıl da önemli kültürel etkinlikler planlıyor.
Sadece Almanlardan değil, Türklerden de yoğun ilgi bekliyor.
“Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” diyen hoşgörü ve sevginin şairi Yunus Emre’yi yalnız bırakmayalım.

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