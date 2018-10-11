Yunanistan’ın ‘savaş tazminatı’ talebine ret
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin neden olduğu zarara karşılık talep ettiği tazminata ilişkin, bu konunun hem yasal hem de siyasi olarak nihai bir şekilde düzenlendiğini söyledi.
SEIBERT, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan’ın Almanya’dan tazminat talep ettiğine ilişkin ülke basınında çıkan haberlerle ilgili bir soruya cevap verdi. Konunun daha önce de gündeme geldiğini hatırlatan Seibert, “Bizim tutumumuza göre, Almanya’nın tazminat ödemesiyle ilgili konu hem yasal hem de siyasi olarak nihai bir şekilde düzenlenmiştir. Bizim tutumumuzda bir değişiklik yok” dedi. Seibert, Yunanistan hükümetinin de bu konuda resmi bir girişimi olmadığını kaydetti.
Alman Bild gazetesinde yer alan haberlerde, Yunan Parlamentosunun bu konuda bir rapor hazırladığı belirtilerek, Yunanistan’ın Almanya’dan yaklaşık 376 milyar euro tazminat istediği ifade edildi. Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen Yunanistan Parlamentosu’ndaki Tazminat Komisyonu Başkanı Triantafyllos Mitafides de, “Raporumuz ve tazminatla ilgili toplam meblağ spekülasyonlara veya tahminlere değil, resmi belgelere dayanıyor” ifadesini kullandı.
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