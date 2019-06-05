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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Ingimage
05.06.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Yunanistan’dan Almanya’ya 300 milyar Euro’luk nota

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Yunanistan’dan Almanya’ya 300 milyar Euro’luk nota

Yunanistan, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarındaki işgaller sebebiyle Almanya’ya savaş tazminatı talebine ilişkin sözlü nota verdi.

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, notanın Yunanistan’ın Berlin Büyükelçisi tarafından Alman Dışişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi. Notada, Almanya’dan, “Yunan halkı için büyük öneme sahip maddi ve manevi bu mesele için” müzakerelere başlanılması talep edildi.

KURBANLARIN NESİLLERİ İÇİN
Birinci ve İkinci Dünya savaşlarındaki işgallerde Yunan halkının büyük zarar ve kayıplar yaşadığı belirtilen notada, “Taleplerimiz, kurbanlar, kurbanların nesilleri için Alman işgali, faizsiz işgal kredisinin geri ödenmesi, yağmalanmış ve yasa dışı yollarla yerinden alınmış arkeolojik ve kültür hazinelerinin iadesini içermektedir” ifadelerine yer verildi.

1960’TA 115 MİLYON ÖDEDİK
Almanya’dan savaş tazminatı talep edilmesi için nisan ayında önergeyi onaylayan Yunanistan Meclisi’nin oluşturduğu komisyona göre Almanya’dan yaklaşık 300 milyar Euro isteniyor.
Almanya ise 1960’da 115 milyon Alman Mark’ı ödeme yapıldığını belirterek tazminat ödemeyi reddediyor.

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