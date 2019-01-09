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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: Getty
09.01.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Yunanistan’a kınama: Mültecilerin durumu içler acısı

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Yunanistan’a kınama: Mültecilerin durumu içler acısı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Yunan adalarındaki aşırı kalabalık mülteci kamplarında hamile kadınlar ve refakatçisi olmayan çocukların kaderlerine terk edildiğini, sağlık hizmeti ve sıcak suya erişim olmadığını belirterek Yunanistan’ı kınadı ve Avrupa Birliği’ni göreve davet etti.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, yayımladığı raporda Ege adalarındaki mülteci kamplarında bulunan binlerce korunmasız kişilerin, hamile kadınlar ve refakatçisi olmayan çocukların kaderlerine terk edildiğini belirterek yapılan muameleyi kınadı. Sağlık hizmeti ve sıcak suya erişimin olmaması gibi birçok sorun bulunduğunun altı çizilen raporda kuruluşun Yunanistan temsilcisi Renata Rendon “Bu insanların ihtiyaçlarını sağlamak hem Yunan hükümetinin hem de Avrupalı ortaklarının en temel görevidir” dedi.

Yunanistan’a kınama: Mültecilerin durumu içler acısı

POLİS ŞİDDETİ, CİNSEL SALDIRI, ‘PİS’ ŞARTLAR
Avrupa Konseyi de kasım ayında Yunanistan’daki on binlerce mültecinin yaşam koşullarının endişe verici durumda olduğunu duyurmuştu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic tarafından açıklanan raporda haddinden fazla insanın sığdırıldığı kamplarda sıhhi şartların kötülüğü, polis şiddeti ve kadın ve çocuklara yapılan cinsel saldırılara vurgu yapılmıştı.
Yunanistan Göç Bakanlığı Eylül ayında doğu Ege adalarında bulunan mülteci kamplarının kapasitesinin üzerinde dolu olduğunu açıklamıştı. Bakanlık toplamda 6 bin 338 mülteci ağırlama kapasitesine sahip kamplarda 20 binden fazla mültecinin yaşadığını belirtmişti.

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