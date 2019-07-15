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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA - Fotoğraf: Reuters
15.07.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Yunanistan, Müslüman Türk azınlığa ait arazileri tek tek satıyor

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Yunanistan, Müslüman Türk azınlığa ait arazileri tek tek satıyor

Yunanistan, Müslüman Türk azınlığa ait Kos İslam Vakfı’nın çoğu arazi olmak üzere 70’ten fazla mülkünü devretti veya sattı. İstanköy Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Kadri Memiş, bu arazilerin çoğunun park, otopark veya mezarlık amacıyla belediyelere devredilerek vakfın elinden alındığını söyledi.

Yunanistan’ın İstanköy ve Rodos’taki Müslüman Türk azınlığına ait Kos İslam Vakfının arazilerini birer birer satması tepkilere yol açıyor. Son olarak Kos İslam Vakfına ait İstanköy (Kos) Adası’ndaki 34 dönümlük arazi Kos Vakıf Malları İdaresi onayıyla 181 bin Euro karşılığında bir turizm şirketine satıldı. Ocak ayında alınan kararın ardından satışı geçen ay resmi olarak tamamlanan arazi için bölgedeki beş caminin restorasyon masraflarının karşılanması gerekçe gösterildi. İstanköy ve Rodos’taki azınlık dernekleri, ‘tayin edilmiş vakıf yönetimi tarafından usulsüz bir şekilde’ gerçekleştirilen satışlardan rahatsız olduklarını ifade ediyor.

RESTORASYON MASRAFI BAHANE EDİLİYOR
İstanköy Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Kadri Memiş, “Vakfa ait malların ne olursa olsun satılmasını istemiyoruz. Vakıf kendi kararlarını alamıyor. Yönetiliyor. Müslümanlar olarak bu olanlara karşıyız” dedi. Memiş, arazilerin satışı için bölgedeki camilerin restorasyon masraflarının bahane edildiğini belirterek “Türkiye’den veya Müslüman devletlerden para toplanabilir. Bu şekilde tadilatlar gerçekleşebilir. Veya Yunan devleti buna bütçe ayırsın” diye konuştu.
Çoğu arazi olmak üzere vakfa ait 70’ten fazla mülkün devredildiğini veya satıldığını dile getiren Memiş, bu arazilerin çoğunun park, otopark veya mezarlık amacıyla belediyelere devredilerek vakfın elinden alındığını söyledi.

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANIYOR
Azınlık dernekleri, söz konusu mülklerin satışının vakıf malı oldukları gerekçesiyle hukuki olarak ‘usulsüz ve geçersiz’ olduğunu belirtirken, vakıf yönetimlerinin denetim altında tutulmaları amacıyla hükümet tarafından atanmalarına tepki gösteriyor. Dernekler, durumun din ve ibadet özgürlüğünü kısıtladığını da vurguluyor. Rodos ve İstanköy’de yaklaşık 9 bin Türk yaşıyor.

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