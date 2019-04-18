Yunan Meclisi onayladı: Almanya 290 milyar Euro savaş tazminatını ödesin
Yunanistan parlamentosu, Almanya’nın 290 milyar Euro tazminat ödemesini isteyen kararı oy çokluğuyla kabul etti. Yunan hükümetinden de gerekli tüm adımları atması istendi.
YUNAN parlamentosu Almanya’dan, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda ülkede yarattığı zarar ve suçlar nedeniyle 290 milyar Euro tazminat ödemesini isteyen kararı oy çokluğuyla kabul etti. Meclis Başkanı Nikos Vutsis tarafından hazırlanan taslak, hükümetten tazminatın ödenmesi için “Gerekli tüm diplomatik ve hukuki adımları” atmasını istiyor. Buna göre Yunan hükümetinin ilk adım olarak Almanya’ya sözlü nota vermesi gerekiyor.
ÇİPRAS: TARİHİ VE AHLAKİ BİR ÖDEV
Yunan parlamentosunda yapılan oylamada Başbakan Aleksis Çipras’ın partisi Syriza’nın yanı sıra muhalafetteki Yeni Demokrasi ve sosyal demokrat çizgideki Değişim Hareketi (KINAL) karar lehine oy kullandı. Çipras parlamentoda yaptığı konuşmada “Tazminat ödenmesini talep etmek bizim için tarihi ve ahlaki bir ödev” dedi. Konuyu ülkenin içinden geçtiği ağır mali kriz nedeniyle, birbirine karışmaması için önceki yıllarda gündeme getirmediğini vurgulayan Çipras uluslararası yardım programının sona ermesiyle birlikte doğru zamanın geldiğini kaydetti. Çipras “Şimdi her iki halk açısından bir sayfayı kapatma imkanımız var” diye konuştu. Tazminat konusu Çipras’ın 2015 yılındaki seçimlerde vaatlerinden biriydi.
ALTIN ŞAFAK 400 MİLYAR EURO İSTİYOR
Parlamento kurulundaki görüşmede Nazilerin Yunan köylerinde yaptığı katliamlara ilişkin görgü tanıklıkları da aktarıldı. Yunanistan’da aşırı sağcı Altın Şafak partisinin kendi hesaplarına göre Almanya’nın ödemesi gereken meblağ 400 milyar euro. Muhalafet milletvekillerinden Vasilis Leventis ise Almanya’nın bir ödeme yapmayacağını söyleyerek “Alman tarafı mağdurlara 160 milyon Mark ödeyerek ve 420 bin göçmen işçi alarak konuyu kapattığı kanısında” dedi.
ALMANYA: KONU KAPANDI
Almanya ise tazminat konusunun kapandığı görüşünde. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert Berlin’de yaptığı açıklamada, hükümetin Almanya’nın Nasyonal Sosyalizm döneminde Yunanistan’da işlenen ‘büyük suçun’ ve neden olunan ‘büyük acının’ farkında olduğunu söyledi ancak tazminat konusunun “Hukuki ve siyasi olarak nihai bir biçimde düzenlendiğini” de sözlerine ekledi.
Yunanistan’da Hitler Almanyası’nın işgalinde olduğu Nisan 1941 ile Eylül 1944 tarihleri arasında yaklaşık 300 bin Yunan vatandaşı öldürülmüştü.
Sorunun Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı’na taşınması gündeme gelebilir.
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