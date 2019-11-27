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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: ING IMAGES
27.11.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Yüksek Mahkeme’den eşcinselliğin anlatıldığı dersi protesto eden velilere yasak

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Yüksek Mahkeme’den eşcinselliğin anlatıldığı dersi protesto eden velilere yasak

İngiltere’de Yüksek Mahkeme, Müslüman velilerin Birmingham’da bir okul önünde, küçük çocuklara ‘eşcinselliğin’ de anlatıldığı derse yönelik protesto gösterisini yasakladı.

BIRMINGHAM Belediye Meclisi’nin başvurusu üzerine Anderton Park İlkokulu önündeki gösterileri kalıcı olarak yasaklayan Yüksek Mahkeme, velileri, dersin içeriğini yanlış anlamak ve yanlış aktarmakla suçladı. Mahkemenin kararında, tepki çeken derste cinsellik eğitimi olmadığı ve eşcinselliğin teşvik edilmediği savunuldu. Göstericilerin daha önce de mahkeme kararıyla okula belli bir mesafeden fazla yaklaşmaları yasaklanmıştı. Kentte protestolara sahne olan bir diğer okul olan Parkfield Community, tepki çeken dersi kaldırmış ve ders içeriğini velilerle istişare kararı almıştı.

MUHALEFET MİLLETVEKİLİNDEN VELİLERE DESTEK
Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin Birmingham Milletvekili Godsiff, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda haziran ayında yapılan eğitim konulu oturumda, okul yönetimlerinin, çocuklara vereceği eğitim konusunda velilere danışması gerektiğini söyleyerek protestolara desteğini açıklamıştı. Birmingham’da 258 ilkokul bulunduğunu ancak problemin sadece 2 okulda yaşandığını anlatan Godsiff, bu okulların yöneticilerinin, protestocu velilere yönelttikleri suçlamaları da eleştirmişti. Godsiff, “Polis kontrolündeki son derece örgütlü eyleme katılan velilere ‘güruh’ demek ve ‘halledilmeleri’ gerektiğini söylemek, çoğu genç kadınlardan oluşan Müslüman velileri ‘eşcinsel düşmanı’ diye suçlamak, gerilimi düşürmeye yardım etmez” ifadelerini kullanmıştı.

OCAK AYINDA BAŞLAMIŞTI
Protestocu veliler gösterilerde “Bizim çocuklarımız, bizim tercihimiz,” “Velilere kulak verin,” “Bırakın çocuklar çocuk kalsın” ve ‘Müdür istifa’ gibi mesajlara yer veriyordu. İngiltere’de Müslüman nüfusun yoğun olduğu Birmingham’da velilerin protestoları ocak ayında başlamıştı.

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