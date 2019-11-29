Yüksek Mahkeme onayladı: Kadın eli sıkmayan asker...
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Yüksek İdari Mahkemesi, kadın eli sıkmadığı için ordudan atılan askerin göreve iade davasını reddetti.
YÜKSEK Mahkeme, yerel mahkemenin, askerin orduyla ilişiğinin kesilmesi yönünde verdiği kararı onayladı. Din değiştirip Müslüman olan asker hakkında askeri istihbarat bilgi toplamış ve rapor hazırlamıştı. Sonradan Müslüman olan askerin sakal uzatıp, kadın eli de sıkmayı reddettiği raporda yer almıştı. Askerin her yıl Ramazan ayında yıllık izin kullandığı ve her geçen gün daha da radikalleştiği yönünde bilgiye istihbarat raporunda yer verilmişti. Kadın eli sıkmasının kendi bireysel tercihi olduğunu savunan asker ise ordudan atılmasının yasalara aykırı olduğunu gerekçe göstererek dava açmıştı.
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