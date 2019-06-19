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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
19.06.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

YTB’den Avrupalı Türklere ‘sıla yolu’ desteği başladı

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YTB’den Avrupalı Türklere ‘sıla yolu’ desteği başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk polisi, Türkiye’ye tatile giden Avrupalı Türkleri Sırbistan’da karşılıyor.

YAZ tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen Avrupalı Türkler için sınır kapılarında karşılama ve uğurlama törenleri yapan, bu vatandaşların yol boyunca duyacakları çeşitli ihtiyaçların temininde bulunan YTB, İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl bir ilki gerçekleştirerek Sırbistan’da karşılama faaliyetlerine başladı. Uygulamanın hayata geçirildiğini belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Avrupa’daki vatandaşlarımız bu yaz inşallah ülkemize daha rahat bir ulaşım imkânı bulacak. İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle ilk kez Türkiye yolundaki vatandaşlarımızı kendi polisimiz, kendi görevlilerimiz ve Türkçe-Sırpça bilen öğrencilerimizle Sırbistan’daki sınır kapılarında karşılıyoruz.”

YTB’den Avrupalı Türklere ‘sıla yolu’ desteği başladı
Abdullah Eren

TÜRK POLİSİ DE OLACAK
YTB’nin başlattığı uygulamaya göre, Sırbistan polisinin de eşlik ettiği görevliler ve Türk polisi, Avrupalı Türklerin gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra seyahat güvenliği için çeşitli uyarı ve hatırlatmalarda da bulunuyor. Ayrıca Türkçe ve Sırpça bilen YTB bursiyeri öğrenciler ve yerel personel de iletişim sorunu yaşayabilecek Türklere yardımcı oluyor. Yine YTB tarafından tahsis edilen ve 7/24 hazır bulunan araçla da güzergâh boyunca gerçekleşebilecek olumsuz durumlarda destek verilecek.


YTB’den Avrupalı Türklere ‘sıla yolu’ desteği başladı


7/24 ÇAĞRI MERKEZİ
YTB tarafından yapılan açıklamada ayrıca 1 Temmuz itibariyle vatandaşların geçiş güzergâhlarından olan Niş yakınlarındaki Bosphoros Hotel’de YTB standı ve çağrı merkezi oluşturulacağı, vatandaşların Sırbistan geçişlerinde yaşamış oldukları sorunlar için oluşturulacak +381 63 816 20 30 numaralı hattı arayarak danışmanlık ve yönlendirme hizmeti alabileceği belirtildi. Karşılama törenlerinin Türkiye’deki sınır kapılarında da gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak gittikleri il ve ilçe merkezlerinde de düzenlenecek etkinliklerle ana vatanda keyifli bir tatil geçirmelerinin hedeflendiği ifade edildi.
YTB, dönüş yolunda da İpsala ve Kapıkule sınır kapılarında Avrupalı Türklere destek verecek.

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