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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Orhan GEDİK / Münih
27.05.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

YTB de bu yıl Sıla Yolu’nda olacak

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YTB de bu yıl Sıla Yolu’nda olacak

Yurtdışı Türkler ve Ekraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Münih’te düzenlediği iftar yemeğinde konuştu. YBT’nin kültürel ve sosyal alanda hizmet verdiğini ve Avrupalı Türklerin de buralarda yaşadığı sorunları tespit edip çözüm aradıklarını belirten Eren, şunları söyledi:

“BUNUN için Ankara’da sizin lobinizi yapıyoruz. Bunlar arasında Mavi Kart olayı veya yurt dışından otomobil getirme gibi örnekler var mesela. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yaparak Sırbistan yetkilileri ile de anlaşılarak bu yıl yeni bir uygulamayı başlatacağız inşallah. Sırbistan gümrüklerinde Türk üniformalı polislerimiz izin sezonu boyunca görev yapacak. Ayrıca, tam donanımlı olası bir kaza ya da olumsuzluğa karşın YTB’nin bir aracı otoyol boyunca görev başında olacak.”

YTB de bu yıl Sıla Yolu’nda olacak150 BİN YABANCI ÖĞRENCİ VAR
“AB, göçmenler konusunda sınıfta kaldı. Türkiye’deki üniversitelerde bugün 150 bin civarında, dünyanın dört bir yanından öğrenci eğitim görüyor. Bunun 17 binini devletimiz burslandırmış durumda. Sizler de çocuklarınızı bu imkânlardan yararlandırabilirsiniz.”
UID’in iftar yemeğine Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, UID Bavyera Bölge Başkanı Mehmet Mert, UID Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YTB de bu yıl Sıla Yolu’nda olacak

YTB de bu yıl Sıla Yolu’nda olacak

YTB de bu yıl Sıla Yolu’nda olacak

YTB de bu yıl Sıla Yolu’nda olacak

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