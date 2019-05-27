YTB de bu yıl Sıla Yolu’nda olacak
Yurtdışı Türkler ve Ekraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Münih’te düzenlediği iftar yemeğinde konuştu. YBT’nin kültürel ve sosyal alanda hizmet verdiğini ve Avrupalı Türklerin de buralarda yaşadığı sorunları tespit edip çözüm aradıklarını belirten Eren, şunları söyledi:
“BUNUN için Ankara’da sizin lobinizi yapıyoruz. Bunlar arasında Mavi Kart olayı veya yurt dışından otomobil getirme gibi örnekler var mesela. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yaparak Sırbistan yetkilileri ile de anlaşılarak bu yıl yeni bir uygulamayı başlatacağız inşallah. Sırbistan gümrüklerinde Türk üniformalı polislerimiz izin sezonu boyunca görev yapacak. Ayrıca, tam donanımlı olası bir kaza ya da olumsuzluğa karşın YTB’nin bir aracı otoyol boyunca görev başında olacak.”
150 BİN YABANCI ÖĞRENCİ VAR
“AB, göçmenler konusunda sınıfta kaldı. Türkiye’deki üniversitelerde bugün 150 bin civarında, dünyanın dört bir yanından öğrenci eğitim görüyor. Bunun 17 binini devletimiz burslandırmış durumda. Sizler de çocuklarınızı bu imkânlardan yararlandırabilirsiniz.”
UID’in iftar yemeğine Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, UID Bavyera Bölge Başkanı Mehmet Mert, UID Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle