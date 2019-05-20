YTB büyük Avrupa iftarları düzenliyor
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Makedonya, Kosova, Batı Trakya, Almanya, Hollanda ve Norveç’te büyük iftar organizasyonları düzenliyor. YTB Başkanı Abdullah Eren “Yurt dışındaki Türklerle bayramda da beraber olacağız” dedi.
YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, YTB tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik projeler hakkında konuştu. Türkiye ile yurt dışındaki vatandaşların gönüllerinin birbirine yakın olması gerektiğine dikkati çeken Eren, kurumun 10’uncu yıl dönümünde, içeriği dolu ve aktif şekilde uygulanmak üzere ‘Yurtdışı Türkler Strateji Eylem Planı’ ilan edeceklerinin müjdesini verdi.
YTB’nin İsveç’te düzenlediği iftar.
BİRBİRİMİZİ TANIYOR VE SEVİYORUZ
YTB tarafından ramazan ayı içerisinde Avrupa ve Balkanlar olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların yaşadıkları bölgelerde birçok etkinlik düzenleneceğinin de altını çizen Eren, “Makedonya, Kosova ve aslen benim de memleketim olan Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde geniş katılımlı iftarlar vereceğiz. İftar sonrası, Türk sanat ve kültürünün tanıtıldığı, Hacivat-Karagöz oyununun ve çocuklara yönelik tiyatroların sergilendiği etkinlikler yapacağız.
Avrupa’da, Almanya, Hollanda ve Norveç’te de benim de katılacağım büyük iftarlar vereceğiz ve ayın şekilde kültürel etkinliklerimiz olacak. Daha bir çok bölgede destek verdiğimiz programlar olacak. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla bir gönül birlikteliğimiz var. Birbirimizi tanıyor, biliyor ve seviyoruz. Bugün dünyanın dört bir tarafında vatandaşlarımız iftarlar, sahurlar, kuran mukabeleleri ve kültürel etkinlikler düzenliyor. Bayramda onlarla birlikte olacağız” dedi.
TÜRKİYE’NİN YENİ DİASPORA POLİTİKASI
YTB’nin gelecek sene kuruluşunun 10’uncu yıl dönümüne ulaşacağını da anımsatan Eren, bu vesileyle ‘Yurtdışı Türkler Strateji Eylem Planı’nı hayata geçireceklerini söyledi. Eren, “İçeriği dolu ve aktif şekilde uygulanabilecek bir plan hazırlıkları yapıyoruz. İnşallah yurtdışındaki Türklere yönelik Türkiye’nin yeni diaspora politikasını hep beraber görmüş olacağız” dedi.
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