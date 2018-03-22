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YTB Başkanı Köse saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

AA
22.03.2018 - 13:52 | Son Güncelleme:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Mehmet Köse, Almanya’nın Aachen kentinde geçen ocak ayı sonunda saldırıya uğrayan Eyüp Sultan Camisi’ni ziyaret etti, saldırıya ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı.

PENCERE camları kırılan ve tabelası sökülen caminin yetkililerine geçmiş olsun dileklerini ileten Köse, son dönemde ciddi artış gösteren saldırıların faillerinin tespit edilmesi ve cezalandırılmasının önemli olduğunu söyledi. 

YTB Başkanı Köse saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

Köse, ayrıca İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece savcılık soruşturmalarıyla sınırlı tutulmasının bu suçları engellemede yeterli olmayacağını belirtti.
Küresel barışı tehdit edecek boyuta ulaşan İslam düşmanlığının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Köse, İslam düşmanlığının bütün yönleriyle ele alınması ve bu düşmanlığa karşı çok boyutlu önlem mekanizmalarının geliştirmesi gerektiğine işaret etti.

YTB Başkanı Köse saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

Köse, camileri ve meskenlere yapılan saldırıların aslında yurt dışındaki bütün toplumu ve değerlerini hedef aldığına dikkati çekerek, “Bu saldırılara karşı toplumumuzun dayanışmayla hareket etmesi ve aktif mücadele vermesi gerekiyor” dedi.
Almanya İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana 25’i cami olmak üzere 37 Türk derneği ve iş yerlerine ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

YTB Başkanı Köse saldırıya uğrayan camiyi ziyaret ettiMehmet Köse

Etiketler: YTB Mehmet Köse , Eyüp Sultan Camisi , saldırı , ziyaret , avrupadan haberler
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