YTB Başkanı Köse: Köln, Türk diasporasının başkentidir

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Mehmet Köse, Köln Başkonsolosluğunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Almanya’da yaşayan Türklerin, kültürlerini kaybetmeden yaşadıkları ülkelerde ekonomik ve sosyal alanlarda daha etkin olmaları çağrısında bulunan Köse, Türk diasporasının önemine vurgu yaptı: “Bizim temel yaklaşımımız, insanlarımızın kimliğini, kültürünü koruması. Tabi bunun yanında yaşadıkları ülkelerde iyi şartlarda sosyal, ekonomik ve siyasi olarak bir statü elde etmesi. Aynı zamanda anavatanla ilişkisini, aidiyetini devam ettirmesi. Küreselleşen dünyada bu çoklu aidiyetler herkes tarafından normal kabul edilen bir süreç. Hiçbir toplum, hiç kimse, hiçbir şahıs tek bir aidiyete zorlanamaz. Bu, küreselleşmenin, etkileşimin ve iletişimin zorunlu ya da rahat kıldığı bir alan.”

‘SORUNLARI KONUŞTUK’

“Hem federal hem eyalet düzeyinde heyetlerle görüşmelerde bulunduk. Eğitim, dil, kültür, İslam karşıtlığının yükselmesi, dolayısıyla bireylere ve toplumlara yönelen saldırılar, tacizler ve bu konuda alınması gereken tedbirleri ve işbirliği alanlarını konuştuk. Toplumumuzun sivil örgütleri, çatı kuruluşlarıyla bir araya geldik. Türk diasporasının yarıdan fazlası Almanya’da yaşıyor. Bunun da yarısına yakını Kuzey Ren Vestfalya’da yaşıyor. Bir anlamda Köln, Türk diyasporasının başkentidir. Türk diyasporasının çatı kuruluşlarının bir çoğu burada. Onlarla toplumumuza yönelik yapılması gereken öncelikleri konuştuk.”

‘ENTEGRASYON SORUNU YOK’

“Almanya’daki Türklerin entegrasyon gibi bir sorunu yok. Bundan sonra karşılarındaki mesele, entegrasyonun kriterleri değil artık burada haklarını elde ederek, ayrımcılığa uğramadan yaşamlarını devam ettirmeye yönelik ihtiyaçların ya da sorunların giderilmesidir. Bu kadar yıllık süreçte siyasette, sosyal hayatta, ekonomide, birçok noktada varolan toplumun artık entegrasyon sorunu yoktur, biz bu şekilde bakıyoruz. Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerde olduğu gibi sosyal ve siyasi ilişkilerde de Almanya’daki Türk diasporası önemli bir işlev görüyor. Aynı şekilde Türkiye’de gelişen ve büyüyen Alman topluluğu da Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere katkı sağlayacaktır. Diasporalar sorun alanı değil, aslında ortak sorumluluk alanlarında olumlu gelişmelere zemin hazırlama noktasında önemli bir fırsat oluşturmakta. Biz yetkililerle bu çerçevede istişarelerde bulunduk.”