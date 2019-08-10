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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Hürriyet
10.08.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

YTB Başkanı Abdullah Eren’den bayram mesajı

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YTB Başkanı Abdullah Eren’den bayram mesajı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, YTB’nin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında da bilgi veren Başkan Eren, şunları söyledi:

YTB, ülkemizin bölgesel ve küresel çapta ortaya koyduğu etkin, güçlü, insani ve örnek vizyonuna yurt dışı vatandaşlar, soydaş-akraba topluluklar ve uluslararası öğrenciler olmak üzere üç ana faaliyet alanında yürüttüğü çalışmalarla artı değerler katmaya devam ediyor. Ülkemizde yükseköğrenimin uluslararasılaşmasına sunduğu katkıların yanı sıra Türkiye’nin gönüllü elçilerini de yetiştiren ‘Türkiye Bursları’ programımıza bu yıl dünyanın 167 ülkesinden 147 bin 500 başvuru ile rekor bir başvuru olurken, soydaş-akraba topluluklarımıza yönelik olarak eğitim, kültür ve tarih alanlarında çok çeşitli proje ve süreçleri hayata geçirmeye devam etmekteyiz.”

‘HUZUR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM’
“Yine bu yıl yaz dönemiyle birlikte İçişleri Bakanlığımız iş birliğiyle bir ilki gerçekleştirerek sınırlarımızın ötesinde, Sırbistan sınır kapılarında başlatmış olduğumuz polisimiz, YTB personelimiz ve Türkçe-Sırpça bilen uluslararası öğrencilerimizle yurt dışından ülkemize gelen vatandaşlarımıza yönelik karşılama ve ihtiyaç temin faaliyetlerimizi zenginleştirerek sürdürmekteyiz. Sırbistan sınır kapılarında başlayan ve ülkemiz sınır kapıları ile birçok il-ilçe merkezinde de devam eden karşılama ve ihtiyaç temin faaliyetlerimizin dönüşlerle birlikte başlayacak olan uğurlamalar kapsamında da devam edeceğini belirtmek isterim. Bu vesileyle izin ve bayram dönemini anavatanda geçirmek üzere sıla yoluna revan olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dilerken; aziz milletimizin ve yüzü kıblemize dönük tüm coğrafyaların mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın tüm insanlığa huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

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