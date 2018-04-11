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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
11.04.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

YTB 15 ülkede ‘Hafta sonu okulu’ açıyor

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YTB 15 ülkede ‘Hafta sonu okulu’ açıyor

YTB, Türkiye dışında yaşayan çocuk ve gençler için ‘Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı’nı başlattı. Program, yurt dışında yaşayan gençlerin kimliğini ve kültürünü muhafaza etmelerini, yaşadıkları ülkelerde aktif bireyler olmalarını ve ana vatanlarıyla bağlarını sürdürmelerini hedefliyor.

YURT Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin ana dil ve kültürlerini öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak için “Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı”nı başlattı. 
Yurt dışında yaşayan vatandaşların kimliğini, kültürünü ve değerlerini muhafaza etmelerini, bulundukları ülkelerde aktif bireyler olmalarını ve ana vatanlarıyla bağlarını sürdürmelerini hedefleyen program, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları tarafından YTB’nin mali desteğiyle uygulanmak üzere hayata geçirildi.

İLK SIRADA ANA DİL VAR
Programın öncelikleri arasında ilk sırayı yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin ana dillerinde yetkinlik kazanmaları alıyor. Gençlerin sosyal, kültürel ve entelektüel açıdan gelişmelerini ve Türkiye’yi tanıyarak ana vatanlarıyla bağ kurmalarını hedefleyen “Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı”na, eğitim alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen eğitim kurumları ve şirketler kendi projeleriyle başvurabilecek.
Kabul edilen projelere sağlanacak destek paketinde eğitmenlere, proje yürütücüsüne, sosyal ve kültürel etkinliklere dair ödemeler ile müfredat ve materyal desteği yer alıyor.
Başvuran kurumların, projenin uygulanacağı bölgedeki hedef öğrenci sayılarını ve projeye duyulan gereksinimi de başvuru esnasında belirtmesi gerekiyor. Proje başvuruları ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda ve Avustralya ülkelerine açık olacak.

HAFTADA EN AZ 5 SAAT
Hafta sonu okulları aday projelerinde yer alan programların haftada 2 saat Türkçe, bir saat tarih, bir saat din ya da değerler eğitimi ve bir saat kültür-sanat kursu ya da etkinliği içerecek şekilde 5 saat olarak planlanması gerekiyor. Faaliyet programının en az 32, en fazla 40 hafta sürecek şekilde hazırlanması koşulu bulunuyor.
Sınıfların 15-25 kişilik gruplardan oluşması ve öğrencilerin yaş aralığının 6-9, 10-13 ve 14-17 şeklinde olması da aday projelerde aranan şartlar arasında yer alıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 HAZİRAN
Proje başvuruları, internet üzerinden 30 Haziran’a kadar sürecek. İlgililerin, önce “http://proje.ytb.gov.tr/” adresinden üyelik kaydı yapmaları ardından üyelik bilgileri ile proje sistemine giriş yaparak başvuru için istenen formları doldurarak programa başvurmaları gerekiyor. Programa dair detaylı bilgilere ise “https://www.ytb.gov.tr/anadoluhso” adresinden ulaşılabiliyor.

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