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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
12.05.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Yozgatlı suşi ustası

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Yozgatlı suşi ustası

Japon mutfağında önemli yer tutan suşi, son yıllarda Berlin'de çok yaygınlaştı. Büyük potansiyeli gören Türk işletmeciler de suşiye yöneldi. Hatta Türk aşçılar da suşi hazırlamaya başladı. Bunlardan biri de Yozgatlı Tarık İçme.

TARIK İçme (33), Berlin’in aranan suşi aşçılarından biri. Başkentin doğu yakasında turistlerin ve ünlülerin uğradığı eğlence bölgesi Friedrichshain'da 'Babo' adlı Japon restoranın aşçısı İçme, Japon mutfağına nasıl yöneldiğini şöyle anlattı: “İtalyan mutfağı eğitimi aldım. Bir süre de çalıştım. Sonra Japon arkadaşımın yönlendirmesiyle Japon mutfağına yöneldim. 10 yılı aşkın süredir suşi hazırlıyorum. Çok severek yapıyorum. Japon kültürünü de seviyorum. İtalyan yemeğini hazırlarken bir telaş içinde oluyorsunuz. Tıpkı İtalyan akşam yemekleri gibi bir şamata içinde oluyorsunuz. Japon mutfağı öyle değil. Bir ağırlık var. Telaş yok. Sakin sakin hazırlıyorsunuz. Zaten beni de bu sakinlik mutlu ediyor. Çok büyük zevkle çalışıyorum. Acele etmiyorsunuz. Ayrıca Japonların disiplini ve insana saygısı mutfakta işimi de kolaylaştırıyor.”

Yozgatlı suşi ustası

JAPONYA'DAN GELİYOR
“Suşi sindirimi kolay bir yemek. Hafif ve mideyi yormuyor. Suşide en önemli unsur pilavı. Hafif olması lazım. Özel olarak Japonya'dan getiriyoruz. Her pilavdan suşi yapılamaz. Yosun da Japonya'dan özel olarak geliyor. Balığın çok taze olası gerekir. Bayat balıkla yapılan suşi zehirler ve ağır sonuçlar doğurur. Her yerde suşi yenmez. Güvenilir yerde yemek gerekir. Wasabi, soya sosu ve gari eşliğinde suşi yemek lazım. Bunlar tada tat katar.”

Yozgatlı suşi ustası


ÇEKİK GÖZLÜ OLMAYINCA
“Almanlar kadar kenti gezen turistler de müşterilerimiz arasında. Yerel politikacılar da gelip yiyor. Ancak usta olarak bir Japon değil de beni hem de böyle sakallı birini görünce çok şaşırıyorlar. Önce bir bakıyorlar. Göz göze geliyoruz. Kimi nereli olduğumu soruyor. Kimileri de siparişi vermeden gidiyor. Çekik gözlü bir aşçıdan suşi yemek istemeyenler var tabi. Ender de olsa siparişini iptal eden bile oluyor.”

Yozgatlı suşi ustası

Yozgatlı suşi ustası

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