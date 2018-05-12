Yozgatlı suşi ustası

TARIK İçme (33), Berlin’in aranan suşi aşçılarından biri. Başkentin doğu yakasında turistlerin ve ünlülerin uğradığı eğlence bölgesi Friedrichshain'da 'Babo' adlı Japon restoranın aşçısı İçme, Japon mutfağına nasıl yöneldiğini şöyle anlattı: “İtalyan mutfağı eğitimi aldım. Bir süre de çalıştım. Sonra Japon arkadaşımın yönlendirmesiyle Japon mutfağına yöneldim. 10 yılı aşkın süredir suşi hazırlıyorum. Çok severek yapıyorum. Japon kültürünü de seviyorum. İtalyan yemeğini hazırlarken bir telaş içinde oluyorsunuz. Tıpkı İtalyan akşam yemekleri gibi bir şamata içinde oluyorsunuz. Japon mutfağı öyle değil. Bir ağırlık var. Telaş yok. Sakin sakin hazırlıyorsunuz. Zaten beni de bu sakinlik mutlu ediyor. Çok büyük zevkle çalışıyorum. Acele etmiyorsunuz. Ayrıca Japonların disiplini ve insana saygısı mutfakta işimi de kolaylaştırıyor.”

JAPONYA'DAN GELİYOR

“Suşi sindirimi kolay bir yemek. Hafif ve mideyi yormuyor. Suşide en önemli unsur pilavı. Hafif olması lazım. Özel olarak Japonya'dan getiriyoruz. Her pilavdan suşi yapılamaz. Yosun da Japonya'dan özel olarak geliyor. Balığın çok taze olası gerekir. Bayat balıkla yapılan suşi zehirler ve ağır sonuçlar doğurur. Her yerde suşi yenmez. Güvenilir yerde yemek gerekir. Wasabi, soya sosu ve gari eşliğinde suşi yemek lazım. Bunlar tada tat katar.”





ÇEKİK GÖZLÜ OLMAYINCA

“Almanlar kadar kenti gezen turistler de müşterilerimiz arasında. Yerel politikacılar da gelip yiyor. Ancak usta olarak bir Japon değil de beni hem de böyle sakallı birini görünce çok şaşırıyorlar. Önce bir bakıyorlar. Göz göze geliyoruz. Kimi nereli olduğumu soruyor. Kimileri de siparişi vermeden gidiyor. Çekik gözlü bir aşçıdan suşi yemek istemeyenler var tabi. Ender de olsa siparişini iptal eden bile oluyor.”