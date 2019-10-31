YouTube fenomeni, küçük kızlara tecavüzden tutuklandı
Berlin sokaklarında hiç tanımadığı kızları öperek YouTube’da binlerce kişinin takip ettiği bir fenomen haline gelen Yo Oli ismini kullanan Junus W., biri 13 yaşında olan ‘küçük yaştaki kızlara taciz, tecavüz ve alıkoymak’tan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ALMANYA’da sokakta tanımadığı genç kızlarla çektiği videoları YouTube’de yayınlayarak adını duyuran 25 yaşındaki YouTube yıldızı, küçük yaştaki kızları alıkoymak, tecavüz, saldırı ve cinsel tacizle suçlanıyor. Yo Oli adıyla bilinen Junus W.’nin kurbanlarından birinin 13 yaşında olduğu öğrenildi.
BEŞ AYRI SUÇLAMA VAR
Yo Oli, Berlin’de şehrin işlek cadde ve meydanlarında tanımadığı genç kızları bulup onlarla öpüşüyor ve görüntüleri kendisine ait YouTube kanalında yayınlıyordu. Binlerce takipçisi bulunan Yo Oli ile ilgili açıklama yapan Berlin Savcı Sözcüsü Martin Steltner, iddia edilen suçların 2018 ile 2019 yılının Haziran ayı arasında işlendiğini belirterek “Şüphelinin en küçük kurbanı 13 yaşında. Beş ayrı suçlama var” dedi.
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