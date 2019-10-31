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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN - Fotoğraf: Facebook
31.10.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

YouTube fenomeni, küçük kızlara tecavüzden tutuklandı

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YouTube fenomeni, küçük kızlara tecavüzden tutuklandı

Berlin sokaklarında hiç tanımadığı kızları öperek YouTube’da binlerce kişinin takip ettiği bir fenomen haline gelen Yo Oli ismini kullanan Junus W., biri 13 yaşında olan ‘küçük yaştaki kızlara taciz, tecavüz ve alıkoymak’tan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YouTube fenomeni, küçük kızlara tecavüzden tutuklandıALMANYA’da sokakta tanımadığı genç kızlarla çektiği videoları YouTube’de yayınlayarak adını duyuran 25 yaşındaki YouTube yıldızı, küçük yaştaki kızları alıkoymak, tecavüz, saldırı ve cinsel tacizle suçlanıyor. Yo Oli adıyla bilinen Junus W.’nin kurbanlarından birinin 13 yaşında olduğu öğrenildi.

BEŞ AYRI SUÇLAMA VAR
Yo Oli, Berlin’de şehrin işlek cadde ve meydanlarında tanımadığı genç kızları bulup onlarla öpüşüyor ve görüntüleri kendisine ait YouTube kanalında yayınlıyordu. Binlerce takipçisi bulunan Yo Oli ile ilgili açıklama yapan Berlin Savcı Sözcüsü Martin Steltner, iddia edilen suçların 2018 ile 2019 yılının Haziran ayı arasında işlendiğini belirterek “Şüphelinin en küçük kurbanı 13 yaşında. Beş ayrı suçlama var” dedi.

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