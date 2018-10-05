Yoksullar ‘Robin Hood’ bankacıyı küstürdü
İtalya’da bir bankanın müdürü kredisi onaylanmayan yoksullara, kredi alabilmeleri için zenginlerin hesaplarından tam 1 milyon euro ‘ödünç’ para aktardı. Ancak bazıları aktarılan parayı iade etmeyince sistem patlak verdi. Ülkede isme ‘Robin Hood Bankacı’ya çıkan müdür, “Bir daha olsa asla yapmazdım” dedi.
İTALYA’nın Dolomiti dağlarındaki Forni di Sopra kasabasında Banca di Carnia e Gemonese’de yıllardır müdürlük yapan Gilberto Baschiera, 2009 yılında bir müşterinin kredi başvurusu banka tarafından reddedilince, duruma müdahale etmeye karar verdi. Bu tarihten itibaren, kredi başvurusu reddedilen ya da maddi durumu kötü olan banka müşterilerinin hesaplarına azar azar para aktarmaya başladı. Baschiera, bu şekilde maddi durumu iyi olmayan müşterilerin hesaplarında daha fazla para görüneceğini ve kredi almaya hak kazanacaklarını hesaplıyordu. Bu krediler çıktıktan sonra da aldığı parayı sahiplerine iade etmeyi planlıyordu.
Ancak bazı krediler çıkmayınca ve bazı müşteriler de ‘ödünç’ parayı iade etmeyince Baschiera’nın sistemi açık vermeye başladı.
İŞİNDEN VE EVİNDEN OLDU
7 yılın sonunda yakayı ele veren Baschiera, hakkında görevini kötüye kullanmak ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Baschiera, mahkemeyle iş birliği yapması ve kendi zimmetine para geçirmemiş olması nedeniyle 2 yıl hapse mahkum edildi ve bu ceza tecil edildi.
Ancak Baschiera bankadaki işinden kovuldu ve evine el konuldu. Baschiera’nın avukatı “Güç durumdaki ya da banka kredisi alamayan müşterilere yardım etmek istiyordu” diye konuştu. Yardım ettiği bazı müşterilerin olay ortaya çıkınca hiçbir şey olmamış gibi davrandığını belirten Baschiera “Yardım ettiğim kişiler beni yalnız bıraktı. Bir daha aynı şeyi yapmazdım. Büyük bedel ödedim” diyor.
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