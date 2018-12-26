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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Fotoğraflar: Facebook
26.12.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Yok böyle tesadüf!

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Yok böyle tesadüf!

Everton deplasmanında alınan 2-6'lık galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tottenham Menajeri Pochettino "Bugün eşimle 26. evlilik yıl dönümümüz. Aklıma maçtan çok alacağım hediye vardı. Sanırım bu sonuç en güzel hediye oldu" dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın Menajeri Mauricio Pochettino, deplasmanda 6-2 kazandıkları Everton maçının ardından esprili bir basın toplantısı düzenledi. Alınan 2-6’lık sonuca göndermede bulunan Mauricio Pochettino “Bugün eşimle 26. evlilik yıl dönümümüz. Bütün gün ne hediye alacağımı düşündüm. Hatta maç boyunca aklımda eşime alacağım hediye vardı. Sanırım aldığımız galibiyet en güzel hediye oldu. Bu galibiyeti büyük aşkım eşime armağan ediyorum” dedi.

Yıl dönümlerinin enerjilerine inandığını söyleyen Mauricio Pochettino “Bu inanılmaz! 26. evlilik yıl dönümüm ve skor 2-6! Elbette bunun bir tesadüf olduğunu biliyorum. Ama bazen tesadüften ötesi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Mauricio Pochettino, eşine başka bir hediye alıp almadığı sorulduğunda ise “Ona olan aşkım yeter” cevabını verdi.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham, 18 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig’de lider Liverpool’un 6 puan gerisinde 42 puanla 3. sırada yer alıyor.

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