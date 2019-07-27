Yok artık! Sahil güvenlik gemisine de izin vermedi
İtalya, Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle Lampedusa Adası’nın limanına girmek isteyen kendi sahil güvenlik gemisini limana almıyor.
İTALYAN basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı Lig Partisi Lideri Matteo Salvini’nin başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı, ilginç bir karara imza attı. Akdeniz’in ortasında bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan, ardından İtalya sahil güvenlik gemisi Gregoretti’ye transfer edilen 135 göçmenin İtalya’ya girmesine izin vermemek için Gregoretti gemisi Lampedusa’ya yanaştırılmıyor.
İtalyan hükümetinin, sahil güvenlik gemisindeki 135 göçmenin, Avrupa’ya dağıtılması ve bu operasyonu koordine etmesi için Avrupa Komisyonuna resmen talepte bulunduğu ve komisyondan resmi yanıtın beklendiği belirtildi.
Rainews24’ün haberine göre, bir AB Komisyonu Sözcüsü, İtalya’nın talebinin bu sabah ulaştığını doğruladı. Bu arada, İtalyan basını olayı, “İtalyan limanları sadece göçmen kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerine değil, aynı zamanda İtalyan sahil güvenliğine de kapalı” ifadeleriyle duyurdu.
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