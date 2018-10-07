Yok artık Gomez!
Beşiktaş'ın 2015/16 sezonundaki şampiyonluğunda gol krallığı yaşayan Mario Gomez, dün Stuttgart'ın deplasmanda Hannover 96'ya 3-1 mağlup olduğu maçta attığı golle "Yok artık!" dedirtti.
Beşiktaş'ın 2015/16 sezonundaki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri de hiç şüphesiz Mario Gomez'di. O sezon ligde 26 gol atarak krallık yaşayan Gomez, performansıyla yeniden Almanya Milli Takımı'na seçilme başarısı göstermişti. Golcü futbolcu, daha sonrasında ise Beşiktaş'tan ayrılarak Wolfsburg'un yolunu tutmuştu.
Ocak 2018'de de Stuttgart'a transfer olan 33 yaşındaki santrfor, dün takımının Hannover 96'ya 3-1 mağlup olduğu maçta adeta cansiperane bir şekilde savaştı.
İkinci yarının hemen başında rakip takımdan Felipe'nin dirsek müdahalesiyle yerde kalan Gomez, kendini yerde buldu ve kanlar içinde kaldı.
Sağlık ekiplerinin derhal müdahale ettiği yıldız futbolcunun kafası bandajla sarıldı. Forması kanlar içinde kalan Gomez, daha sonra formasını değiştirip oyuna devam ederken pozisyonda Felipe'ye kart çıkmaması tepki çekti.
Gomez aldığı bu darbeden çok kısa bir süre sonra 50'nci dakikada fileleri havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi. Ne var ki Alman forvetin çabası, Stuttgart'a yetmedi ve karşılaşma Hannover'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bundesliga'da bu sezon 7 maçta 4. yenilgisini alan Stuttgart'ta yönetim teknik direktör Tayfun Korkut'un görevine son verdi.
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